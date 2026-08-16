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Resumen

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Detrás de un regalo, una experiencia o un “sí” puede haber mucho más que el deseo de hacer feliz a un hijo: también puede aparecer una carencia o un recuerdo que el padre no ha terminado de procesar.
Detrás de un regalo, una experiencia o un “sí” puede haber mucho más que el deseo de hacer feliz a un hijo: también puede aparecer una carencia o un recuerdo que el padre no ha terminado de procesar.
Por Milenka Duarte

“Quiero que tenga todo lo que yo no tuve”. Para muchos padres, esa frase nace del amor más puro y del deseo más genuino de ofrecerles a sus hijos una infancia feliz. Pero, a veces, detrás de un regalo, una experiencia o de un “sí” puede esconderse también una necesidad propia. Porque, ¿quién no quiere darle lo mejor a alguien que ama, en especial a un hijo, aun cuando uno no haya recibido lo mismo durante su propia niñez? Por eso, no se trata de juzgar a los padres, sino de preguntarse desde dónde están dando: ¿desde el amor o, sin darse cuenta, desde el deseo de reparar la propia historia?

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