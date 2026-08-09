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Resumen

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Snorting female sleeping with mouth open
Snorting female sleeping with mouth open
/ bymuratdeniz
Por Milenka Duarte

Hay algo que aparece cada vez con más frecuencia en las rutinas de noche que circulan en redes sociales: personas que, antes de acostarse, se colocan una tira sobre la nariz y un pequeño parche sobre la boca, tendencia conocida como mouth taping. La promesa es sencilla: favorecer la respiración nasal mientras duermen, roncar menos y, de paso, levantarse con más energía.

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