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Resumen

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La luz roja altera menos el reloj biológico porque su longitud de onda apenas estimula los fotorreceptores de la retina que frenan la producción de melatonina.
La luz roja altera menos el reloj biológico porque su longitud de onda apenas estimula los fotorreceptores de la retina que frenan la producción de melatonina.
Por Milenka Duarte

Esa luz que dejas por la noche —o la pantalla que miras antes de dormir podría estar interfiriendo con tu descanso más de lo que imaginas. Y es que no se trata solo de cuánto duermes, sino de la señal que tu cerebro recibe cuando hay luz, lo que termina afectando significativamente la calidad del sueño.

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