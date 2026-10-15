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Resumen

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Las máquinas ocupadas y las largas esperas no tienen por qué frenar tus planes de ponerte en forma. Existen alternativas para entrenar sin depender de las grandes cadenas.
Las máquinas ocupadas y las largas esperas no tienen por qué frenar tus planes de ponerte en forma. Existen alternativas para entrenar sin depender de las grandes cadenas.
Por Milenka Duarte

La llegada del verano suele despertar las ganas de ponerse en forma, pero también trae consigo una escena conocida: maquinas ocupadas, clases grupales sin un solo cupo disponible y minutos perdidos esperando un turno. Para quienes intentan incorporar el ejercicio a su rutina, encontrar el gimnasio repleto puede convertirse en una fuente de frustración y, en ocasiones, terminar por desanimarlos.

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