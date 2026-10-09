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Resumen

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Famosos como Selena Gomez han puesto sobre la mesa la necesidad de desconectarse. Y es que el desplazamiento constante por el 'feed' suele transformar las redes en un espejo de comparación constante. (Foto: AFP)
Famosos como Selena Gomez han puesto sobre la mesa la necesidad de desconectarse. Y es que el desplazamiento constante por el 'feed' suele transformar las redes en un espejo de comparación constante. (Foto: AFP)
Por Milenka Duarte

Abres Instagram unos minutos y, casi sin darte cuenta, ya viste el viaje de tu mejor amiga, el nuevo trabajo de tu primo y el increíble cambio físico de alguien que no veías hace años. No necesariamente es envidia lo que sientes, pero al cerrar la aplicación, tu propia vida parece un poco menos interesante.

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