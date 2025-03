Hace unas semanas me encontraba un poco fastidiado en casa, desmotivado como si de repente me hubiera paralizado en mis metas, cuando recibí una llamada de un grupo de amigos que me invitaban a reunirme con ellos.

Desganado y mas motivado a ir por mi esposa e hijos, me prepare y fui a la reunión, y desde un primer momento el sentir su mirada de alegría, el abrazo sincero, las felicitaciones por mis logros, el preocuparse por mis hijos, hizo que todo mi estado de ánimo cambiara.

Aunque es una de las relaciones más comunes entre las personas, muchos no son conscientes de la importancia de la amistad para la salud y el bienestar emocional, podemos decir que lo importante de la amistad es que nos brinda una red de apoyo para superar los momentos difíciles, que nos impulsa para desarrollar nuestra mejor versión, y que nos permite vivir una vida más alegre.

Poder depositar confianza en un amigo, ayuda también a superar aquellas situaciones más complicadas que pueda estar viviendo una persona como puede ser un duelo, una ruptura, la pérdida de trabajo, etc. Resulta terapéutico poder compartir los momentos difíciles con alguien que te apoya y te anima, conectando a un nivel más profundo.

Las amistades son una fuente de apoyo emocional

En múltiples ocasiones nuestros amigos nos ayudan a desahogarnos si sentimos dolor y nos ofrecen palabras motivadoras. Un amigo es una persona que nos entiende y que está dispuesta a aceptarnos tal y como somos, por lo que nos podemos mostrar vulnerables ante ella sin miedo a ser juzgados.

En pocas palabras, podemos decir que la vida puede ser mucho más sencilla si nos rodeamos de personas que nos ofrezcan su amistad incondicional. Sin importar el tipo de problema que tengamos, podemos estar seguros de que con un amigo todo se puede resolver más fácilmente.

Sentirse escuchado, comprendido y/o querido suele ser un buen “calmante” para el “dolor emocional”. De modo inverso, percibir que la otra parte de la relación comparte contigo sus intimidades, preocupaciones, logros, emociones, te puede hacer sentir valorado, y también querido, lo que se relaciona con una mejora del autoconcepto de la persona que escucha.

La amistad es un refugio emocional que nos motiva, nos fortalece y nos ayuda a vivir con más alegría.

Tener amigos contribuye al bienestar mental

La importancia de la amistad radica en que gracias a ella podemos desarrollar un mayor sentido de pertenencia y de conexión social. Además, compartir con los amigos y tener la oportunidad de hacer diferentes actividades con ellos nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, y promueve la liberación de hormonas como las endorfinas y otros neurotransmisores relacionados con el bienestar mental y emocional.

Cuando tenemos amigos, solemos tener una perspectiva más positiva sobre la vida. La amistad puede tener un efecto terapéutico, porque aliviamos nuestra carga emocional, nos sentimos acompañados en todo lo que hacemos y sabemos que contamos con el respaldo de alguien que estará allí para nosotros cuando lo necesitemos.

Los amigos nos ayudan a desarrollar nuestra autoestima

Cuando tenemos amigos que nos valoran, nos respetan y nos apoyan, podemos tener una percepción más positiva sobre nosotros mismos. La amistad verdadera nos hace sentir valorados y amados por lo que somos y no por lo que tenemos, algo que resulta esencial para desarrollar nuestra autoestima y sentirnos bien.

La mayoría de las veces, los amigos utilizan palabras positivas para reforzar lo que opinan sobre nuestras capacidades, nuestras fortalezas y nuestro potencial para alcanzar ciertas metas y eso hace sentir bien a uno, recuerden que les contaba que antes de mi reunión me sentía desmotivado. Si pasamos por alto todas nuestras virtudes, ellos siempre están allí para recordarnos que somos valiosos y que tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de nosotros mismos.

La amistad nos ayuda a enfrentar la soledad

Todos nos hemos sentido solos en algún momento, bien sea porque no conectamos con las otras personas o porque sentimos que no nos entienden. Sin embargo, podemos lidiar con esa sensación a través de la amistad, especialmente.

Podemos decir que la amistad nos brinda una red de apoyo, nos ayuda a desarrollar nuestro sentido de pertenencia, y nos permite conectar con otras personas que tienen nuestros mismos gustos o intereses. De esta manera, podemos sentirnos validados y compartir parte de nuestro tiempo con alguien más.

La amistad verdadera nos ayuda a disfrutar más de la vida, a encontrar alegría en la compañía de los otros y a descargarnos de las preocupaciones diarias. Asimismo, los amigos nos pueden ayudar a construir relaciones con otras personas, y superar la sensación de soledad que podemos experimentar algunas veces.

Así que ya sabe si se siente solo vaya y busque a sus amigos, reencuéntrese con ellos, dense ese abrazo reparador , conversen de temas que siempre nos contamos, pero que en cada versión es como si fuera una nueva, tenemos razones para pensar que nuestra salud mental estará siempre sana, si contamos con amigos.