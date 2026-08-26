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La enfermedad y los amigos

“En otras palabras, el amigo es cómplice, la familiar se construye sobre la base de códigos formales”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
    (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

    Desde hace dos años sufro una enfermedad que ha paralizado la mitad de mi cuerpo. Durante este período, han sido principalmente los amigos los que me han acompañado sostenido y protegido.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.