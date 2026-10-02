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Lima la masoquista

“Lo más impactante es que el 54% en el nivel socioeconómico A vaya a votar por López Aliaga”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En 1964, el destacado intelectual Sebastián Salazar Bondy publicó el influyente ensayo político y social titulado “Lima la horrible”. Jugando con la frase, y dado el muy probable desenlace de la elección para la alcaldía, quiero rebautizarla como “Lima la masoquista”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.