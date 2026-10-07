El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Pasar de la confrontación al consenso

“La moraleja que señala Bidart, quien fuera gran amigo del Perú, es que el poder debe saber, éticamente, buscar sus amigos y no debe fabricarse enemigos”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Al concluir una campaña electoral, sobre todo en países como los nuestros en los que, lamentablemente, se desciende a niveles inaceptables de agravio y descalificación del adversario, los actores políticos quedan heridos pues, cuando uno sube a ese ring y más allá de los resultados, hay golpes que, a diferencia del box, quedarán para toda la vida.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.