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‘Porkypolitik’

“Queda por ver si López Aliaga logrará cambiar la impulsividad por estrategia y aprender a practicar su propia versión de la realpolitik”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Máster en Psicología Política

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Rafael López Aliaga estuvo con sus asesores, mientras Francis Allison acatará la voluntad popular sin dramas. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
    Rafael López Aliaga estuvo con sus asesores, mientras Francis Allison acatará la voluntad popular sin dramas. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

    Después de un año turbulento, López Aliaga podría acabar de vuelta en el lugar que había prometido no abandonar: la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por lo que marcan las tendencias, la población estaría dándole otra oportunidad como alcalde y su ventaja parecería difícil de revertir. Si el resultado se confirma, no sería extraño que ‘Porky’ lo interprete como una suerte de mandato divino absoluto del pueblo limeño.

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