‘Porkypolitik’

Después de un año turbulento, López Aliaga podría acabar de vuelta en el lugar que había prometido no abandonar: la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por lo que marcan las tendencias, la población estaría dándole otra oportunidad como alcalde y su ventaja parecería difícil de revertir. Si el resultado se confirma, no sería extraño que ‘Porky’ lo interprete como una suerte de mandato divino absoluto del pueblo limeño.

Muchas voces están indignadas por la manera en que López Aliaga regresaría al sillón municipal. Señalan que la Constitución prohíbe expresamente la reelección. Es cierto, pero aprovechó un vacío legal que existía desde hace años y que ya había sido utilizado anteriormente. Al mismo tiempo, una parte importante de los limeños ha votado nuevamente por él, lo que demuestra que existe un sector considerable favorable a permitir la reelección de alcaldes. Es una razón adicional para volver a discutir el tema e incluso contemplar un referéndum.

Hay algo de lo cual no deberíamos tener muchas dudas: López Aliaga seguirá buscando la presidencia. Si logra controlar sus impulsos y volverse más estratégico –algo que podemos seriamente cuestionar–, desde ahora podría comenzar a construir su campaña para el 2031. Esto no constituye un endose a López Aliaga; es simplemente una observación desde el análisis político.

López Aliaga es hoy una de las personas más poderosas del Perú. Y gobernará la capital, que concentra cerca de un tercio de la población y es el principal centro económico y político del país. Además, Renovación Popular es un aliado importante del oficialismo en el Congreso. Si decidiera convertirse en oposición, podría complicar considerablemente la gobernabilidad del fujimorismo. Mantener una buena relación con él es, por tanto, importante para Keiko Fujimori.

Consciente de ese poder, López Aliaga podría escoger entre la confrontación permanente o un posicionamiento más estratégico. No le conviene aparecer ni como una piedra constante en el zapato del gobierno ni como un aliado pasivo. El fujimorismo podría llegar debilitado a la siguiente elección, especialmente si ningún Fujimori participa y ninguna otra figura del partido alcanza su nivel de notoriedad. Allí aparece una oportunidad: presentarse como una alternativa más disruptiva, pero controlada.

Para lograrlo también tendría que recuperar a los simpatizantes decepcionados por su impulsividad. Debería enfrentar el problema del sobreendeudamiento municipal y los arbitrajes perdidos, expandir Renovación Popular más allá de Lima y moderar el tono con el que se refiere a sus adversarios.

Estos lineamientos podrían constituir una fórmula de éxito. El problema es que exigirían que López Aliaga cambie bastante de sí mismo. Queda por ver si López Aliaga logrará cambiar la impulsividad por estrategia y aprender a practicar su propia versión de la realpolitik. Quizás recién entonces podamos hablar propiamente de ‘Porkypolitik’.