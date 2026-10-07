1926: Los mineros ingleses

Las ciudades y pueblos mineros de Inglaterra y el país de Gales no son hermosos. Hilera tras hilera de casitas, bien construidas es verdad, imparten gran monotonía a las calles. Sin embargo, en aquellas casitas está la más robusta sección del pueblo inglés. Esos mineros constituyen una raza fuerte y resistente. Como lo exige la naturaleza de su trabajo, han conservado antiguas virtudes domésticas que en otras partes han caído en el olvido. Los viejos son padres severos, pero al mismo tiempo bondadosos con sus hijos y estos sobresalen en deportes como el fútbol.

Las ciudades y pueblos mineros de Inglaterra y el país de Gales no son hermosos. Hilera tras hilera de casitas, bien construidas es verdad, imparten gran monotonía a las calles. Sin embargo, en aquellas casitas está la más robusta sección del pueblo inglés. Esos mineros constituyen una raza fuerte y resistente. Como lo exige la naturaleza de su trabajo, han conservado antiguas virtudes domésticas que en otras partes han caído en el olvido. Los viejos son padres severos, pero al mismo tiempo bondadosos con sus hijos y estos sobresalen en deportes como el fútbol.