El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: Los mineros ingleses

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Las ciudades y pueblos mineros de Inglaterra y el país de Gales no son hermosos. Hilera tras hilera de casitas, bien construidas es verdad, imparten gran monotonía a las calles. Sin embargo, en aquellas casitas está la más robusta sección del pueblo inglés. Esos mineros constituyen una raza fuerte y resistente. Como lo exige la naturaleza de su trabajo, han conservado antiguas virtudes domésticas que en otras partes han caído en el olvido. Los viejos son padres severos, pero al mismo tiempo bondadosos con sus hijos y estos sobresalen en deportes como el fútbol.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.