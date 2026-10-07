La bancada que jugaba de ‘falso 9’

La posible victoria de Rafael López Aliaga en la Alcaldía de Lima nos devuelve la mirada hacia el Congreso, donde su bancada Renovación Popular cada vez toma mayor protagonismo: no solo por el peso de sus votos en el Senado, sino por el rol desempeñado en la Cámara de Diputados.

La fuerza de Renovación Popular en el Congreso radica en lo numérico y en lo político, y esto es un gran poder del que López Aliaga se ha venido ufanando desde la campaña. Con una municipalidad de Lima que arrancará un nuevo período con una gran deuda, López Aliaga necesitará una mano desde el gobierno y, según sus propias palabras, es capaz de llevar marchas hasta las puertas de los ministerios con tal de conseguir sus objetivos.

El gobierno debe hilar fino con esta situación, pues no puede darse el lujo de lidiar con dos oposiciones: una desde Lima y otra desde el sur (pensando en las victorias en Cusco de Verónika Mendoza y en Puno del partido de Roberto Sánchez). La gran limitación de la presidenta Keiko Fujimori, hasta la fecha, es su propia bancada oficialista.

Si revisamos el primer tramo del debate de la delegación de facultades, la bancada de Renovación Popular fue la que logró darle la vuelta al partido que venía ganando Juntos por el Perú. Como buen ‘falso 9’, la bancada celeste atrajo el debate de los defensores izquierdistas del archivo del proyecto, generó los espacios de consenso, lideró y participó en la elaboración del texto final, dejando todo listo para regresar al área y tratar de meter el gol de diputados en el pleno.

Toda esa labor debió ser de la bancada fujimorista, pero sus diputados llegaron tarde a la jugada. Recién se metieron en el juego la última semana (RP se anticipó y presentó un texto sustitutorio antes de que JP entregara su predictamen de archivamiento), y desde el Senado se mandaron varios autogoles (respecto a la facultad de modificar lo enviado por Diputados), que terminaron entorpeciendo todo el debate.

La bancada fujimorista en Diputados no tiene un capitán claro. Renovación Popular avanza estratégicamente cada jugada bajo las directrices de la diputada Roxana Rocha. Los celestes entendieron que son aliados de ruta ideológica, pero que eso no los hace oficialistas y por eso nunca tienen reparos en criticar al fujimorismo, ya sea el Ejecutivo o a sus pares en el Congreso.

Otra cosa que parece haber entendido la bancada de Renovación Popular es que en el Congreso necesitas menos floro y más acción. En un Parlamento lento, los celestes avanzan rápido bajo la figura de gestores y, al menos hasta ahora, no han repetido el estilo de su máximo líder saltándose procedimientos y leyes.

De lograr aprobarse la delegación de facultades en el pleno de Diputados, el oficialismo quedará en deuda con Renovación Popular. Los celestes habrán anotado su primer gol jugando de ‘falso 9’, en un partido donde el gobierno solo celebra no meterse goles en contra.