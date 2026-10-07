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La bancada que jugaba de ‘falso 9’

“De aprobarse las facultades en el pleno de Diputados, el oficialismo quedará en deuda con Renovación Popular”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Resumen

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    Comisión de Constitución aprobó por mayoría texto planteado por cuatro bancadas: Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y Partido del Buen Gobierno (Foto: César Bueno)
    Comisión de Constitución aprobó por mayoría texto planteado por cuatro bancadas: Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y Partido del Buen Gobierno (Foto: César Bueno)

    La posible victoria de Rafael López Aliaga en la Alcaldía de Lima nos devuelve la mirada hacia el Congreso, donde su bancada Renovación Popular cada vez toma mayor protagonismo: no solo por el peso de sus votos en el Senado, sino por el rol desempeñado en la Cámara de Diputados.

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