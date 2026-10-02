Mario Hart explicó al programa “Amor y Fuego” cuál es su vínculo con Shirley Arica tras ser captados en una salida nocturna. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Mario Hart explicó al programa “Amor y Fuego” cuál es su vínculo con Shirley Arica tras ser captados en una salida nocturna. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Mario Hart salió al frente para aclarar cuál es su relación con Shirley Arica luego de que ambos fueran captados durante una salida nocturna. Las imágenes despertaron especulaciones sobre un posible romance, especialmente después de la reciente separación del piloto y Korina Rivadeneira.

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