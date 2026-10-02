Mario Hart salió al frente para aclarar cuál es su relación conShirley Arica luego de que ambos fueran captados durante una salida nocturna. Las imágenes despertaron especulaciones sobre un posible romance, especialmente después de la reciente separación delpilotoyKorina Rivadeneira.
Mario Hart salió al frente para aclarar cuál es su relación conShirley Arica luego de que ambos fueran captados durante una salida nocturna. Las imágenes despertaron especulaciones sobre un posible romance, especialmente después de la reciente separación delpilotoyKorina Rivadeneira.
Las imágenes difundidas por “Amor y Fuego” mostraron alpiloto y a la ‘chica realidad’ saliendo de un establecimiento junto a otras dos personas. Los cuatro abordaron una camioneta y, tras dejar a sus acompañantes en sus respectivos destinos, Mario y Shirley permanecieron algunos minutos solos dentro del vehículo.
Según lo registrado por el programa, ambos estuvieron más de diez minutos en la camioneta antes de bajar. Posteriormente, se despidieron con un beso en la mejilla, situación que generó interrogantes sobre si entre ellos existe algo más que una amistad.
Ante las cámaras de “Amor y Fuego”, Mario Hart descartó que aquella noche haya tenido una cita con Shirley y explicó que estuvieron acompañados por amigos. “No, no, salimos en grupo con Lucianita, Israel”, respondió al ser consultado sobre un eventual acercamiento sentimental.
Sin embargo, el piloto reconoció que existe afinidad entre ambos desde que participó en el pódcast de Shirley Arica. “Hicimos una bonita química cuando hicimos el pódcast de ella y nada más. De ahí salimos en grupo con los chicos”, manifestó, sin confirmar un interés amoroso.
Asimismo, Mario Hart también fue consultado por Korina Rivadeneira y la posibilidad de que ambos rehagan sus vidas después de su separación. “Somos jóvenes y creo que ella también tiene derecho a rehacer su vida como yo”, comentó el piloto.
Finalmente, el exintegrante de “Esto es guerra” explicó que, si llegara a iniciar una relación seria, se lo comunicaría a la madre de sus hijos. “Si es algo serio y algo que creo va más que una amistad, obviamente se lo comentaría”, sostuvo, aclarando que aún no tiene un interés romántico serio con nadie.
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