Mario Hart salió al frente para aclarar cuál es su relación con Shirley Arica luego de que ambos fueran captados durante una salida nocturna. Las imágenes despertaron especulaciones sobre un posible romance, especialmente después de la reciente separación del piloto y Korina Rivadeneira.

Las imágenes difundidas por “Amor y Fuego” mostraron al piloto y a la ‘chica realidad’ saliendo de un establecimiento junto a otras dos personas. Los cuatro abordaron una camioneta y, tras dejar a sus acompañantes en sus respectivos destinos, Mario y Shirley permanecieron algunos minutos solos dentro del vehículo.

MIRA AQUÍ: Mario Hart y Korina Rivadeneira celebran juntos los 6 años de su hija Lara

Según lo registrado por el programa, ambos estuvieron más de diez minutos en la camioneta antes de bajar. Posteriormente, se despidieron con un beso en la mejilla, situación que generó interrogantes sobre si entre ellos existe algo más que una amistad.

Mario Hart explicó al programa “Amor y Fuego” cuál es su vínculo con Shirley Arica tras ser captados en una salida nocturna. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

Ante las cámaras de “Amor y Fuego”, Mario Hart descartó que aquella noche haya tenido una cita con Shirley y explicó que estuvieron acompañados por amigos. “No, no, salimos en grupo con Lucianita, Israel”, respondió al ser consultado sobre un eventual acercamiento sentimental.

Sin embargo, el piloto reconoció que existe afinidad entre ambos desde que participó en el pódcast de Shirley Arica. “Hicimos una bonita química cuando hicimos el pódcast de ella y nada más. De ahí salimos en grupo con los chicos”, manifestó, sin confirmar un interés amoroso.

MIRA AQUÍ: Mario Hart aclara cómo es su actual relación con Korina Rivadeneira tras polémicos videos

Asimismo, Mario Hart también fue consultado por Korina Rivadeneira y la posibilidad de que ambos rehagan sus vidas después de su separación. “Somos jóvenes y creo que ella también tiene derecho a rehacer su vida como yo”, comentó el piloto.

Mario Hart reapareció y rompió su silencio luego que Korina Rivadeneira contara detalles sobre los motivos de su separación. (Foto: Captura de video - "Sin más que decir" / Instagram - @rivadeneirak)

Finalmente, el exintegrante de “Esto es guerra” explicó que, si llegara a iniciar una relación seria, se lo comunicaría a la madre de sus hijos. “Si es algo serio y algo que creo va más que una amistad, obviamente se lo comentaría”, sostuvo, aclarando que aún no tiene un interés romántico serio con nadie.