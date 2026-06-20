Ante la posibilidad de que sea la próxima figura en sumarse a ‘Esto es Guerra’, Shirley Arica ha salido al frente para aclarar su situación actual y despejar cualquier duda sobre un posible ingreso al reality de competencia. Aunque el rumor de su participación ha cobrado fuerza en redes sociales, la reciente ganadora de ‘La Granja VIP Perú 2026’ ha decidido ser honesta con su público, explicando en una reciente entrevista los motivos personales y profesionales por los cuales no se ve formando parte de este formato televisivo. Asimismo, compartió un análisis de su trayectoria en otros programas de convivencia, marcando una clara distancia entre su pasado mediático y su presente como una figura consolidada tras su éxito en un formato de encierro.

¿POR QUÉ RECHAZA ROTUNDAMENTE SU PARTICIPACIÓN EN ‘ESTO ES GUERRA’?

Shirley Arica tenía previsto participar en el pódcast “Sin Más Que Decir” junto a Mario Hart e Israel Dreyfus; sin embargo, debido a complicaciones de salud, no logró asistir de forma presencial. Pese a este inconveniente, la influencer se enlazó con los conductores mediante una llamada para dialogar sobre su presente.

Ante su ausencia, los conductores aprovecharon para interrogarla sobre si su inasistencia se debía a que se estaba preparando para ingresar a ‘Esto es Guerra’, buscando resolver así los constantes rumores sobre su incorporación. Pese a este contexto, la influencer negó tajantemente tal posibilidad.

Su negativa se sustenta primero por su salud: “No me jugaría con un tema tan delicado por el cual estoy pasando porque no es fácil, de verdad”.

Sumado a ello, recalcó que la dinámica del formato no se ajusta a su estilo de vida: “No hay forma que yo entre a Esto es Guerra porque no es lo mío, no me veo cumpliendo un horario todos los días, eh, haciendo competencia física, o sea, no va conmigo”. Para ella, una presencia esporádica podría ser viable, pero una rutina diaria es insostenible: “Podría ir un día, dos días, qué sé yo, pero después no creo que me adapte a eso, entonces... no, no voy a estar”.

¿QUÉ REALITY DISFRUTÓ MÁS SHIRLEY ARICA?

Al reflexionar sobre su paso por diversos programas de convivencia, la modelo identificó a ‘El Poder del Amor’ de Turquía como el punto de inflexión en su carrera. Según la misma Arica, este espacio no solo funcionó como una puerta de entrada al mercado internacional, sino que también redefinió su imagen ante los espectadores.

“‘El Poder del Amor’ fue el reality que me abrió las puertas al mundo de los realities, el que me hizo ganar un fandom. El que hizo que la gente me conozca de otra manera, de cómo soy encerrada”, comentó en diálogo con los conductores de ‘Sin Más Que Decir’.

¿CÓMO FUE LA RECIENTE VICTORIA DE SHIRLEY ARICA EN ‘LA GRANJA VIP PERÚ 2026’?

Su reciente éxito en el mencionado reality le significó llevarse el primer puesto y una recompensa de 100 000 soles. Tras tres meses de intensos desafíos, el respaldo mayoritario de su comunidad digital, canalizado a través de una votación abierta, resultó clave. En el desenlace, Arica compartió el triunfo con su familia, confesando que su mayor motivación durante toda la competencia fue su hija.

Foto: @lagranjavipperu

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