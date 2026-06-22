Shirley Arica celebró su cumpleaños a lo grande el pasado sábado 20 de junio por la noche. A la reunión llegaron sus amigos y compañeros del ‘Team víboras’ de “La Granja VIP”, incluido el actor Pablo Heredia, con quien la ‘chica realidad’ se dio un apasionado beso que despertó los rumores de una presunta relación.

La modelo y el actor argentino protagonizaron un romántico beso en la reunión a la que también asistieron famosos como Samahara Lobatón, Pati Lorena, Renato Rossini Jr., Melissa Klug, entre otros.

Shirley Arica y Pablo Heredia se mostraron bastante cercanos en el cumpleaños de la ‘chica realidad’, hecho que no se había producido desde su salida del reality de convivencia de Panamericana Televisión.

Shirley Arica celebra su cumpleaños y se da apasionado beso con Pablo Heredia. (Foto: TikTok: @shirxpablo_)

Los famosos se mostraron bastante cercanos y coquetos mientras hablaban y bailaban. Al final, la química entre ambos quedó al descubierto cuando se dieron un apasionado beso en frente de todos los invitados, quienes no dudaron en grabarlos y celebrar con euforia este gesto romántico.

Por si fuera poco, a la salida de la fiesta Shirley Arica y Pablo Heredia se fueron juntos y de la mano, según quedó registrado en imágenes de algunos invitados. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha referido al respecto ni ha descartado la posibilidad de mantener un romance.

Como se recuerda, en una pasada entrevista con “Al sexto día”, Shirley Arica se mostró bastante sincera al hablar de sus sentimientos hacia Pablo Heredia. Según dijo, ella está interesada en el actor argentino y no descarta iniciar un romance con él ya que, aparentemente, él sentiría lo mismo.

“Los sentimientos se intensifican dentro de un reality y Pablo me atrae, me gusta. Ya nos hemos besado antes de la pandemia. Luego no lo vi más y me encuentro recién en el reality. Me gusta y me ilusioné en el momento, sí, pero creo que nos debemos una conversación. La puerta está junta y con llave. Ya depende del otro lado. No es que no quiera nada”, reveló la ‘chica realidad’ en aquella oportunidad.