Shirley Arica celebra su cumpleaños y se da apasionado beso con Pablo Heredia. (Foto: Instagram: @indomablebyshirleyarica / TikTok: @shirxpablo_)
Shirley Arica celebra su cumpleaños y se da apasionado beso con Pablo Heredia. (Foto: Instagram: @indomablebyshirleyarica / TikTok: @shirxpablo_)
Por Redacción EC

Shirley Arica celebró su cumpleaños a lo grande el pasado sábado 20 de junio por la noche. A la reunión llegaron sus amigos y compañeros del ‘Team víboras’ de “La Granja VIP”, incluido el actor Pablo Heredia, con quien la ‘chica realidad’ se dio un apasionado beso que despertó los rumores de una presunta relación.

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