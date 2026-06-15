La gran final de “La Granja VIP” paralizó las pantallas con una gala cargada de emociones, intriga y una definición de infarto. Tras semanas de intensa convivencia y competencia, Shirley Arica se coronó como la flamante ganadora absoluta del reality de Panamericana Televisión, consolidando su experiencia en este formato y alcanzando su primer título televisivo.

Pero la pregunta que todos los seguidores del programa se hacen es: ¿cuánto dinero se llevó la popular ‘Chica Realidad’ a casa? Aquí te contamos todos los detalles del millonario premio y cómo se vivió la última gala.

El millonario premio que ganó Shirley Arica en “La Granja VIP”

Tras imponerse en la votación final del público, Shirley Arica no solo se llevó el reconocimiento de la audiencia y el trofeo del programa, sino también una importante suma de dinero. El premio mayor que se llevó Shirley Arica asciende a S/. 100,000 (cien mil soles).

Al conocerse el resultado, la modelo estalló en llanto y fue cobijada por su madre y su hija, quienes subieron al escenario para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche. Arica dedicó este millonario triunfo enteramente a su pequeña hija y agradeció el respaldo incondicional de sus fanáticos.

Así quedó la tabla de posiciones en la final de “La Granja VIP”

La última gala avanzó de forma eliminatoria, dejando a varios de los favoritos a un paso de la gloria. El respaldo del público fue decisivo para definir los puestos de la siguiente manera:

1.º Lugar (Ganadora): Shirley Arica (Premio de S/. 100,000)

Shirley Arica (Premio de S/. 100,000) 2.º Lugar: Pamela López

Pamela López 3.º Lugar: Gabriela Herrera

Gabriela Herrera 4.º Lugar: Paul Michael

Paul Michael 5.º Lugar: Mónica Torres

El emblemático ‘Team Víboras’, equipo al que pertenecía Shirley, celebró por todo lo alto en el set de televisión apenas los conductores la anunciaron como la vencedora frente a Pamela López, quien se quedó con el segundo puesto.

Gabriela Herrera se quedó con el tercer lugar en medio de la polémica

Una de las participantes que estuvo más cerca de la final fue Gabriela Herrera, quien ocupó el tercer puesto. Su salida estuvo marcada por las lágrimas de alegría al recibir la sorpresa de su padre en el escenario, pero también por la tensión.

Minutos antes de su eliminación, los conductores interrogaron a Diego Chávarri (presente en la gala) sobre su reciente ruptura amorosa, debido a los fuertes rumores que lo vinculan sentimentalmente con Gabriela.

Mónica Torres y Paul Michael fueron los primeros eliminados de la gala

La noche empezó con la salida de Mónica Torres en la quinta posición y de Paul Michael en el cuarto lugar. Ambas eliminaciones generaron sorpresa en el set.

Figuras del espectáculo como Ethel Pozo y Flor Ortola lamentaron la salida de Mónica, a quien consideraban una de las fuertes candidatas al título. Por su parte, Mariela Zanetti conmovió a la audiencia al dedicarle unas palabras a Paul Michael, destacando su evolución artística en el canto, baile y actuación: “Entró sin ser nadie y ahora se ha ganado un nombre propio”, señaló la actriz cómica.