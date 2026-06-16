El último fin de semana concluyó oficialmente ‘La granja VIP’, coronando a Shirley Arica como la ganadora de la primera temporada. Aunque durante semanas los seguidores pudieron conocer de cerca el día a día de los participantes, una pareja no pasó desapercibida debido a las constantes discusiones y reproches que captaron la atención de más de uno. Se trata de Pamela López y Paul Michael, quienes recientemente han puesto fin a su relación en medio de polémicas y cuestionamientos, que han despertado el interés de los medios de espectáculos y los internautas. La noticia cobró relevancia tras el comunicado publicado por la trujillana en sus redes sociales, el cual provocó que el salsero rompiera en llanto en vivo al enterarse públicamente de la ruptura. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ PAMELA LÓPEZ SOBRE EL FIN DE SU RELACIÓN CON PAUL MICHAEL?

Luego de que Pamela López y Paul Michael protagonizaran intensas semanas de discusiones y desacuerdos en ‘La granja VIP’, la norteña utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado en el que anunció el fin de su relación con el joven salsero. De acuerdo con la empresaria, ambos vivieron buenos momentos en su etapa; sin embargo, no se atrevió a revelar los motivos de la ruptura. “Por medio del presente deseo expresar que mi relación sentimental (con Paul Michael) ha llegado a su fin. En su momento decidí volver a apostar por el amor real, sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, buenos momentos, experiencias y sentimientos que siempre volaré. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”, escribió.

Así, mientras el mensaje causaba revuelo entre los medios de espectáculos y los seguidores de la pareja, la noticia llegó al cantante de salsa, quien se encontraba brindando una entrevista en Panamericana TV. Frente a esta situación, Paul no dudó en quebrarse en vivo y confirmar que previamente conversó con Pamela sobre esta difícil decisión. Además, destacó que, a pesar de esta distancia, ambos hayan decidido llevar terapia. “Yo ya lo sabía. Le deseo lo mejor del mundo también. Esta noticia para mí ha sido triste. Yo ya lloré, tuve que llorar en mi casa. Solo y tranquilo. Mis respetos para ella, para sus hijos, para su familia y me quedo con lo bonito, con todo lo que hemos pasado, las risas que nos hemos sacado. Igual las lágrimas que hemos pasado juntos. Entonces, me quedo con todo lo bonito”, contó.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ LA ‘TÍA LISURA’ A PAMELA LÓPEZ TRAS EXPONER FUERTES ACUSACIONES SOBRE PAUL MICHAEL?

En una edición de ‘La granja VIP’, Pamela López puso fin a su relación con Paul Michael una vez más debido a supuestos malos tratos y falta de atención. De acuerdo con la norteña, el chalaco tendría problemas con el alcohol, lo que se vería reflejado en su comportamiento y otras actitudes. Frente a estas declaraciones, la popular ‘Tía lisura’ no tardó en reaccionar y mandar un fuerte mensaje a la también empresaria. La tía del salsero aseguró que estas afirmaciones son falsas y que espera que se trate de un show para llamar la atención del público. Eso no es todo, sostuvo que la actitud de animadora de eventos ha tenido un impacto emocional en su sobrino y en su entorno cercano, por lo que no descartó indagar qué es lo que realmente ocurre en el reality. De esta manera, la familiar del salsero indicó que, si se confirma lo dicho por López, no tardará en revelar supuestos secretos de ella que la dejarían mal parada ante los demás.

“Todo lo que veo, no lo puedo creer porque Pamela hace un comentario ahí. Nosotros sabemos que mi sobrino no es alcohólico, toma un vasito y ya se marea, él es ‘pollo’ para tomar. No creo al 100% de lo que está pasando, mi sobrino no es pegalón, nunca le ha puesto un dedo jamás a la Pamela, jamás. Me he quedado sorprendida porque él hace lo que ella dice, cuando salga, voy a conversar con él y ella.Yo no creo que Pamela hable cosas que es mentira, cuando ella sabe que yo voy a arremeter contra ella. Sea adentro, sea afuera, ella sabe que yo la voy a chapar igual para que me diga por qué ha hablado eso de mi sobrino. Tú sabes, Paul, todo lo que sé de Pamela, yo la recontra hundo... si es verdad cómo te está tratando ahí adentro, que se agarre”, dijo la ‘Tía lisura’ a través de Q’ Bochinche.