Por Redacción EC

El último fin de semana concluyó oficialmente ‘La granja VIP’, coronando a Shirley Arica como la ganadora de la primera temporada. Aunque durante semanas los seguidores pudieron conocer de cerca el día a día de los participantes, una pareja no pasó desapercibida debido a las constantes discusiones y reproches que captaron la atención de más de uno. Se trata de Pamela López y Paul Michael, quienes recientemente han puesto fin a su relación en medio de polémicas y cuestionamientos, que han despertado el interés de los medios de espectáculos y los internautas. La noticia cobró relevancia tras el comunicado publicado por la trujillana en sus redes sociales, el cual provocó que el salsero rompiera en llanto en vivo al enterarse públicamente de la ruptura. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.