‘La granja VIP’ es un programa de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el exorbitante premio económico de la primera temporada. De hecho, a pocos días de conocerse al ganador del reality, los participantes continúan dando de qué hablar en los medios de espectáculos y en las redes sociales debido a las constantes polémicas y enfrentamientos que protagonizan algunos de ellos. Solo unos pocos participantes continúan en carrera por llevarse el jugoso premio que se disputará en la gran final prevista para los próximos días. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ES LA GRAN FINAL DE ‘LA GRANJA VIP’ 2026?

En medio de la recta final de ‘La granja VIP’, los participantes realizan sus mejores estrategias para evitar ser eliminados. Así, según el programa de convivencia, la gran final de esta primera temporada se llevará a cabo este sábado 13 de junio. Ese día, Shirley Arica, por el ‘Team Víboras’, o Cri Cri, Pamela López, Paul Michael, Mónica Torres y Gabriela Herrera, integrantes del ‘Team Reales’, podrían coronarse como ganadores del popular reality.

En cuanto al premio, el participante no solo obtendrá el reconocimiento como campeón de esta edición del reality, sino que también accederá a un jugoso premio de S/ 100 000. Esta importante suma de dinero será entregado al famoso que logre imponerse en la gran final, tras superar las distintas pruebas y desafíos que marcaron la competencia a lo largo de la temporada.

La competencia entra en su etapa más emocionante con solo unos pocos participantes en carrera por el título de La Granja VIP Perú. Paul Michael fue el primero en asegurar su presencia en la final luego de imponerse en una prueba clave que marcó el inicio de la semana decisiva.

A lo largo de los siguientes episodios se elegirán a los otros finalistas y se definirán las últimas nominaciones. Tras una eliminación final, los concursantes que sigan en competencia disputarán la gran final, cuyo resultado dependerá de la votación de los seguidores del reality.

¿A qué hora ver la final de la Granja VIP 2026?

El reality podrás seguirlo de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo por la señal de Panamericana.