Luego de varias semanas de convivencia en ‘La granja VIP’, los seguidores no solo pudieron conocer más detalles sobre la personalidad de los participantes, sino que también fueron testigos de diversos conflictos entre algunos de ellos, los cuales llamaron la atención por su intensidad. En ese contexto, uno de los casos más comentados fue la relación entre Paul Michael y Pamela López, quienes protagonizaron constantes discusiones en medio de reproches, señalamientos y momentos de llanto. Así, tras finalizar el reality, la trujillana lanzó un sorpresivo comunicado anunciando el fin de su relación con el salsero luego de varios meses. Esto llevó a que el chalaco, visiblemente triste, se pronuncie al respecto sobre su situación sentimental. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO PAUL MICHAEL SOBRE EL FIN DE SU RELACIÓN CON PAMELA LÓPEZ?

Luego de que Pamela López y Paul Michael protagonizaran intensas semanas de discusiones y desacuerdos en ‘La granja VIP’, la norteña utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado en el que anunció el fin de su relación con el joven salsero. De acuerdo con la empresaria, ambos vivieron buenos momentos en su etapa; sin embargo, no se atrevió a revelar los motivos de la ruptura. “Por medio del presente deseo expresar que mi relación sentimental (con Paul Michael) ha llegado a su fin. En su momento decidí volver a apostar por el amor real, sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, buenos momentos, experiencias y sentimientos que siempre volaré. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”, escribió.

Así, mientras el mensaje causaba revuelo entre los medios de espectáculos y los seguidores de la pareja, la noticia llegó al cantante de salsa, quien se encontraba brindando una entrevista en Panamericana TV. Frente a esta situación, Paul no dudó en quebrarse en vivo y confirmar que previamente conversó con Pamela sobre esta difícil decisión. Además, destacó que, a pesar de esta distancia, ambos hayan decidido llevar terapia. “Yo ya lo sabía. Le deseo lo mejor del mundo también. Esta noticia para mí ha sido triste. Yo ya lloré, tuve que llorar en mi casa. Solo y tranquilo. Mis respetos para ella, para sus hijos, para su familia y me quedo con lo bonito, con todo lo que hemos pasado, las risas que nos hemos sacado. Igual las lágrimas que hemos pasado juntos. Entonces, me quedo con todo lo bonito”, contó.

¿POR QUÉ LA ‘TÍA LISURA’ PIDIÓ DISCULPAS A PAMELA FRANCO?

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la ‘Tía Lisura’, como es usual, realizó una transmisión en vivo para saludar a las mamás; sin embargo, aprovechó el momento para lanzar fuertes calificativos contra Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva. Así, luego de algunas horas, la familiar de Paul Michael utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas a la cumbiambera y reconocer el grave error que cometió, sobre todo por haber estado bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con la tía del salsero, sus declaraciones fueron incorrectas y aseguró no recordar haber emitido calificativos tan fuertes, por lo que no dudó en cambiar de postura y elogiar a la cantante.

De esta manera, la familiar del chalaco, visiblemente afligida, se retractó y mostró su arrepentimiento en más de una ocasión hacia Franco. De hecho, le envió un emotivo saludo por el Día de la Madre, en el que destacó sus cualidades. “Quiero decirle a Pamela Franco: mil disculpas porque me equivoqué en referirme. Estaba pasada de copas, no sé lo que hablé, pero le pido las disculpas del caso. Todos tenemos errores, sabemos equivocarnos, y yo me equivoqué y sé aceptar mi error. Mil disculpas, mi reina, porque tú eres como yo. Somos mujeres y no nos va a gustar que nos traten así. Cometemos errores, como también yo tengo muchos errores. No soy perfecta en la vida, pero le pido las disculpas del caso”, expresó la ‘Tía Lisura’.