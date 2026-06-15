Por Redacción EC

Luego de varias semanas de convivencia en ‘La granja VIP’, los seguidores no solo pudieron conocer más detalles sobre la personalidad de los participantes, sino que también fueron testigos de diversos conflictos entre algunos de ellos, los cuales llamaron la atención por su intensidad. En ese contexto, uno de los casos más comentados fue la relación entre Paul Michael y Pamela López, quienes protagonizaron constantes discusiones en medio de reproches, señalamientos y momentos de llanto. Así, tras finalizar el reality, la trujillana lanzó un sorpresivo comunicado anunciando el fin de su relación con el salsero luego de varios meses. Esto llevó a que el chalaco, visiblemente triste, se pronuncie al respecto sobre su situación sentimental. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.