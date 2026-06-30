Hace algunas semanas concluyó oficialmente ‘La granja VIP’, coronando a Shirley Arica como la ganadora de la primera temporada. Aunque durante meses los seguidores pudieron conocer de cerca el día a día de los participantes, algunos de ellos no pasaron desapercibidos debido a los constantes discusiones, entredichos y reproches que captaron la atención de más de uno. Sin embargo, en las últimas horas, los medios de espectáculos e internautas quedaron sorprendidos por la revelación de Pamela López, quien contó una supuesta escena que el público no llegó a ver y que el propio programa nunca mostró al aire. Estos enfrentamientos entre algunos de los concursantes no solo han puesto en duda la autenticidad del formato del reality, sino que también han generado una ola de reacciones en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS SUPUESTAS PELEAS EN ‘LA GRANJA VIP’?

A pesar de que ‘La granja VIP’ finalizó hace varias semanas, algunas concursantes han salido a diversos medios a contar más sobre esta experiencia. Este es el caso de Pamela López, una de las exconcursantes más polémicas del reality, quien reveló que se habrían producido enfrentamientos dentro de la granja que nunca fueron emitidos, ni durante las transmisiones en vivo ni a través del canal oficial de YouTube del programa. De esta manera, la trujillana no dudó en cuestionar el formato del programa, al asegurar que no se trataba de un verdadero 24/7, pues, según afirmó, existieron presuntos episodios de agresiones físicas e insultos entre sus compañeros mucho más graves que los que involucraron su caso como, por ejemplo, con Paul Michael o Shirley Arica.

“Para empezar, quiero que sepan que ese 24/7 no es 24/7; eso quiero que lo tenga claro todo el Perú. Nunca existió un 24/7. Hubo muchas cosas que han sido cortadas, que no han sido evidenciadas, posiblemente, presumo yo, para que no perjudique a otras personas. Hubo varias situaciones en las cuales creo yo que fueron cortadas porque no se hablan, cuando son cosas mucho más graves que las cosas que a mí se me señalan. Esa es mi decepción. Hubo momentos en que ha tenido que intervenir la producción para poder separar algunos conflictos que sí se fueron a las manos. Hubo presencia de la producción porque algunos granjeros se fueron a las manos y tuvo que cortarse”, sostuvo López, en declaraciones para el podcast ‘Eso Háblalo’.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LA DENUNCIA DE CHRISTIAN CUEVA CONTRA SU MADRE?

En declaraciones para ‘Amor y fuego’, Pamela López se mostró muy mortificada por la denuncia que Christian Cueva interpuso contra su madre, Beatriz Solórzano. De acuerdo con el futbolista en su momento, la abuela de los menores le habría impedido ver a su hija cuando atravesaba problemas de salud, situación que derivó en la intervención de la Policía y en acciones legales por presunta violencia psicológica y alienación parental. Frente a ello, la empresaria lamentó que el único objetivo del futbolista sea perjudicar a su familia, por lo que lo instó a respetar el régimen de visitas establecido para poder ver a sus hijos de manera ordenada y conforme a lo acordado legalmente.

“Mi mamá tiene más de 65 años y en su haber nunca ha tenido una sola denuncia. Anteriormente era yo la mala, la mala madre que no dejaba ver, ahora es mi mamá, mañana te encargo a mis hijos y salen denunciados. Entonces pregúntate qué mal le estás haciendo para que tus hijos no quieran verte. El tema es simple. Él tiene un régimen de visitas, él puede solicitar verlos. El tema es que si mis hijos quieren verlo y qué ha hecho él para que mis hijos de repente tomen una postura que es bastante triste, no solamente a él como papá, a mí como mamá me duele y me preocupa porque son pequeñitos y se dan cuenta ya de todo”, sostuvo la trujillana.