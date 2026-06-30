Por Redacción EC

Hace algunas semanas concluyó oficialmente ‘La granja VIP’, coronando a Shirley Arica como la ganadora de la primera temporada. Aunque durante meses los seguidores pudieron conocer de cerca el día a día de los participantes, algunos de ellos no pasaron desapercibidos debido a los constantes discusiones, entredichos y reproches que captaron la atención de más de uno. Sin embargo, en las últimas horas, los medios de espectáculos e internautas quedaron sorprendidos por la revelación de Pamela López, quien contó una supuesta escena que el público no llegó a ver y que el propio programa nunca mostró al aire. Estos enfrentamientos entre algunos de los concursantes no solo han puesto en duda la autenticidad del formato del reality, sino que también han generado una ola de reacciones en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.