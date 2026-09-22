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Resumen

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Julio Zavaleta Quezada, alias "Juliacho" Foto: PNP
Julio Zavaleta Quezada, alias "Juliacho" Foto: PNP
Por Abby Ardiles

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado como cabecilla de Los Pulpos, por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de los cuatro hombres que lo acompañaban la madrugada del 30 de agosto en Trujillo. La medida también alcanza a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, detenido junto a Cruz Torres en Bolivia, y se extenderá hasta el 1 de setiembre de 2029.

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