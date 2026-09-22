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Resumen

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Hossein Mohebbi, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), habla durante una entrevista exclusiva con AFP en Teherán el 22 de septiembre de 2026. (Foto de AFP).
Hossein Mohebbi, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), habla durante una entrevista exclusiva con AFP en Teherán el 22 de septiembre de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró el lunes que si la República Islámica es atacada de nuevo “cambiarán la geografía” del conflicto y usarán nuevas armas “que asombrarán” al mundo.

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