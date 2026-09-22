El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf aseguró este martes que es capaz de atacar con misiles cualquier punto que quiera sin límites, una advertencia realizada cuando los líderes del mundo se reúnen en la Asamblea General de la ONU para abordar temas globales, como la guerra de EE.UU. contra el país persa.

“Hoy tenemos la capacidad de atacar cualquier punto con nuestros misiles sin ningún límite”, advirtió Qalibaf en un discurso pronunciado en el Museo de la Defensa Sagrada (guerra entre Irán e Irak 1980-1988), según informó la televisión estatal.

El alto funcionario hizo estas declaraciones en una ceremonia para conmemorar la guerra entre Irán e Irak, donde recordó la falta de equipamiento militar del país persa durante ese conflicto y detalló que el alcance de la artillería del Ejército iraní de entonces no llegaba a 15 kilómetros.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en Teherán, Irán. (Foto: AFP)

La guerra entre Irán e Irak, conocida en la República Islámica como la Defensa Sagrada, comenzó en 1980 con la invasión del país persa por parte de su vecino iraquí, entonces gobernado por Sadam Husein, y terminó en 1988 con un alto el fuego auspiciado por las Naciones Unidas.

Irán entonces hizo frente a un país militarmente superior y Qalibaf sostuvo que en la guerra con Estados Unidos tampoco se rendirá: “en la actualidad, frente a la guerra híbrida, económica, militar, diplomática y otros ámbitos, nunca nos rendiremos, ni se paraliza el país y respondemos con fuerza”.

Irán ha elevado el tono de sus amenazas contra Estados Unidos en los últimos días y asegura que ha recibido información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

A pesar de ello, un alto funcionario del Gobierno iraní dijo a la agencia japonesa Kyodo que Teherán ha ofrecido reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos da los primeros pasos para aliviar la presión militar.

Las declaraciones de Qalibaf coinciden con el viaje de este martes del presidente iraní, Masud Pezeshkian, a Nueva York para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo, en una entrevista con Fox News, que está abierto a una reunión con su homólogo iraní, aunque a la vez amenazó con ”volar por los aires a toda la nación” iraní.

Desde el inicio de la guerra con Israel y EE.UU., Irán ha respondido con ataques de misiles y drones contra el territorio israelí y las bases estadounidenses en países árabes de Oriente Medio como Bahréin, Kuwait, Jordania y Qatar, entre otros, y ha impedido el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz con ataques ocasionales a barcos y buques.