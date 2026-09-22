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Resumen

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Iraníes caminan junto a una valla publicitaria anti Estados Unidos que muestra una frase en persa que dice: "El ejército del diablo se ahogará en el Golfo Pérsico", en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Iraníes caminan junto a una valla publicitaria anti Estados Unidos que muestra una frase en persa que dice: "El ejército del diablo se ahogará en el Golfo Pérsico", en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf aseguró este martes que es capaz de atacar con misiles cualquier punto que quiera sin límites, una advertencia realizada cuando los líderes del mundo se reúnen en la Asamblea General de la ONU para abordar temas globales, como la guerra de EE.UU. contra el país persa.

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