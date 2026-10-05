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Resumen

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El petrolero KANARIS 21 descarga crudo en la terminal de HELLENiQ Energy en Pachi, cerca de Atenas, Grecia, el 2 de octubre de 2026. (Foto referencial, Nicolas Koutsokostas/NurPhoto vía AFP).
El petrolero KANARIS 21 descarga crudo en la terminal de HELLENiQ Energy en Pachi, cerca de Atenas, Grecia, el 2 de octubre de 2026. (Foto referencial, Nicolas Koutsokostas/NurPhoto vía AFP).
/ NICOLAS KOUTSOKOSTAS
Por Agencia EFE

Las exportaciones de crudo de Oriente Medio, afectadas principalmente por la guerra de Irán, se recuperaron en septiembre hasta superar los 17 millones de barriles diarios (mbd), acercándose así a los niveles previos al estallido del conflicto.

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