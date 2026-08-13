Misterio en los años 80, un elenco estelar y el regreso del director de 'It Follows': descubre todo sobre la trama, los actores y por qué no te puedes perder este gran estreno en cines. (Foto: Warner Bros.)
Misterio en los años 80, un elenco estelar y el regreso del director de 'It Follows': descubre todo sobre la trama, los actores y por qué no te puedes perder este gran estreno en cines. (Foto: Warner Bros.)
Por Paolo Valdivia

El cine de suspenso y ciencia ficción recibe uno de sus títulos más ambiciosos del año. “El final de la Calle Oak” (Flowervale Street) se estrena hoy en las principales salas de cine de Perú, prometiendo sumergir a los espectadores en una experiencia cargada de tensión, misterio y espectáculo visual. Con un elenco de primer nivel encabezado por Anne Hathaway y Ewan McGregor, la película se perfila como uno de los eventos cinematográficos impostergables de la temporada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.