El cine de suspenso y ciencia ficción recibe uno de sus títulos más ambiciosos del año. “El final de la Calle Oak” (Flowervale Street) se estrena hoy en las principales salas de cine de Perú, prometiendo sumergir a los espectadores en una experiencia cargada de tensión, misterio y espectáculo visual. Con un elenco de primer nivel encabezado por Anne Hathaway y Ewan McGregor, la película se perfila como uno de los eventos cinematográficos impostergables de la temporada.

¿De qué trata “El final de la Calle Oak”? Sinopsis y trama oficial

Ambientada en la década de 1980, la historia nos traslada a un aparentemente apacible vecindario residencial. La trama sigue a una familia tradicional que comienza a presenciar eventos anómalos e inexplicables en su propia cuadra. Lo que inicia como una atmósfera de sospecha paranoia entre vecinos se transforma gradualmente en una amenaza de proporciones insospechadas.

A diferencia de los thrillers convencionales, la película combina el drama familiar con elementos de ciencia ficción de gran escala, donde el peligro acecha detrás de la aparente normalidad del sueño americano.

Tráiler oficial

Elenco y equipo detrás del proyecto: Anne Hathaway y Ewan McGregor al frente

Uno de los mayores atractivos de “El final de la Calle Oak” radica en la dupla estelar compuesta por la ganadora del Oscar Anne Hathaway y el aclamado actor Ewan McGregor, quienes interpretan a los padres de familia atrapados en el centro de esta crisis. El reparto principal se completa con las actuaciones de las jóvenes promesas Maisy Stella y Christian Convery.

En la dirección encontramos a David Robert Mitchell, cineasta aclamado por la crítica por su trabajo en el clásico moderno del terror It Follows (Está detrás de ti) y Under the Silver Lake. La producción corre a cargo de J.J. Abrams y su compañía Bad Robot, garantía de misterio, efectos visuales impactantes y narrativa envolvente.

¿Por qué no te la puedes perder en cines?

Existen varios motivos por los cuales esta cinta promete dominar la taquilla en Perú:

Dirección de culto: David Robert Mitchell es un maestro construyendo atmósferas opresivas donde la tensión no da tregua al espectador.

David Robert Mitchell es un maestro construyendo atmósferas opresivas donde la tensión no da tregua al espectador. Formatos de gran escala: La cinta fue filmada utilizando cámaras de formato grande, diseñadas para ofrecer una inmersión total, especialmente en salas IMAX .

La cinta fue filmada utilizando cámaras de formato grande, diseñadas para ofrecer una inmersión total, especialmente en salas . Nostalgia y suspenso: La ambientación de los años 80 no es un mero adorno visual, sino un elemento clave que potencia la indefensión de los personajes ante lo desconocido.

Horarios y dónde ver “El final de la Calle Oak” en Perú

La película está disponible desde hoy en las principales cadenas de cine del país. Si buscas la experiencia definitiva, se recomienda disfrutarla en salas con formato IMAX o macropantallas con sonido envolvente para apreciar al máximo el apartado sonoro y visual. Puedes revisar la cartelera y comprar tus entradas directamente desde las aplicaciones oficiales o páginas web de tu cine preferido.

Ficha Técnica: El final de la Calle Oak