Resumen

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"La posesión de la momia" ya está disponible en cines de Perú. (Foto: Warner Bros.)
"La posesión de la momia" ya está disponible en cines de Perú. (Foto: Warner Bros.)
Por Paolo Valdivia

El cine de terror está viviendo una era dorada de reinterpretaciones, y el anuncio de “La posesión de la Momia”, bajo la dirección del talentoso Lee Cronin, ha encendido todas las alarmas de entusiasmo. Tras su éxito con “Evil Dead Rise”, Cronin se perfila como el cineasta ideal para devolverle el misticismo y, sobre todo, el horror genuino a uno de los monstruos más icónicos de la historia del cine.

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