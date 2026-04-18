El cine de terror está viviendo una era dorada de reinterpretaciones, y el anuncio de “La posesión de la Momia”, bajo la dirección del talentoso Lee Cronin, ha encendido todas las alarmas de entusiasmo. Tras su éxito con “Evil Dead Rise”, Cronin se perfila como el cineasta ideal para devolverle el misticismo y, sobre todo, el horror genuino a uno de los monstruos más icónicos de la historia del cine.

Una visión aterradora y renovada del mito clásico

A diferencia de versiones anteriores que se inclinaban más hacia la aventura de acción, la propuesta de Cronin promete volver a las raíces del horror sobrenatural. La capacidad del director para crear atmósferas claustrofóbicas y efectos visuales impactantes sugiere que esta “Momia” no será solo un enemigo físico, sino una entidad psicológica y ancestral capaz de perturbar al espectador moderno.

Lo más positivo de este proyecto es el enfoque en el realismo visceral. Cronin ha demostrado que sabe equilibrar el respeto por el material original con una estética contemporánea que no teme arriesgar. Esto garantiza una película que se siente fresca, alejándose de los clichés de las superproducciones genéricas.

El sello distintivo de Lee Cronin en el género

El interés en esta cinta radica en la narrativa característica del director: historias centradas en la tensión humana frente a lo inexplicable. Al trasladar el mito de la maldición a una escala más cruda y personal, la película logra una conexión emocional que a menudo falta en el cine de monstruos.

La crítica y los seguidores del género destacan que Cronin tiene un “toque de Midas” para el terror moderno. Su habilidad para coreografiar escenas de suspenso sostenido asegura que “La posesión de la Momia” sea una experiencia inmersiva, posicionándose desde ya como uno de los estrenos más sólidos y esperados del calendario cinematográfico.

Un reparto de lujo para un horror de autor

El éxito de esta nueva propuesta no solo recae en la dirección de Cronin, sino en un elenco internacional que aporta la vulnerabilidad necesaria para una historia de terror familiar. Jack Reynor y la galardonada actriz española Laia Costa lideran el reparto, interpretando a un matrimonio que enfrenta el regreso de su hija desaparecida en circunstancias inexplicables.

La inclusión de May Calamawy (conocida por "Moon Knight") y la veterana Verónica Falcón refuerza la conexión de la película con sus raíces culturales, aportando una profundidad que eleva el guion por encima de los estándares habituales del género.

Tráiler oficial

Reparto principal

Jack Reynor como Charlie Cannon

como Charlie Cannon Laia Costa como Larissa Cannon

como Larissa Cannon Natalie Grace como Katie Cannon (la hija)

como Katie Cannon (la hija) May Calamawy como la detective Dalia Zaki

como la detective Dalia Zaki Verónica Falcón como Carmen Santiago

como Carmen Santiago Shylo Molina como Sebastián Cannon

como Sebastián Cannon Billie Roy como Maud Cannon

como Maud Cannon Hayat Kamille como “The Magician”

Ficha Técnica