Resumen

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“Una batalla tras otra” es una adaptación libre de la novela “Vineland” de Thomas Pynchon, protagonizada por Leonardo DiCaprio. (Foto: Warner Bros)
“Una batalla tras otra” es una adaptación libre de la novela “Vineland” de Thomas Pynchon, protagonizada por Leonardo DiCaprio. (Foto: Warner Bros)
Por Paolo Valdivia

La película “One Battle after Another”, ganadora a Mejor película en los Premios Oscar 2026, ya se puede ver desde casa. Tras su exitoso paso por los cines y su reconocimiento en la temporada de premios, la cinta finalmente llegó al streaming para todos los suscriptores. Si te preguntas en qué plataforma está disponible y desde cuándo puedes verla, aquí te contamos todos los detalles para disfrutar de una de las películas más comentadas del año.

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