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Los Premios Oscar dirimen este domingo el duelo entre “Sinners” y “One Battle After Another”. (Foto: Captura de Video / WB)
Los Premios Oscar dirimen este domingo el duelo entre “Sinners” y “One Battle After Another”. (Foto: Captura de Video / WB)
Por Agencia EFE

Los Oscar dirimen este domingo el duelo entre “Sinners” y “One Battle After Another”, las más nominadas de esta edición, mientras la española “Sirat” y la brasileña “O Agente Secreto” buscan una codiciada estatuilla a mejor película internacional en una gala marcada por la escalada del conflicto en Irán.

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