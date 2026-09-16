La Santa Sede intentará conseguir su primera candidatura a los premios Óscar con “Green Lava”, un cortometraje documental de 39 minutos que aborda el caso de Giacomo Mattivi, un joven italiano que padece distrofia muscular de Duchenne, informó Variety.
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