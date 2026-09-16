La Santa Sede intentará conseguir su primera candidatura a los premios Óscar con “Green Lava”, un cortometraje documental de 39 minutos que aborda el caso de Giacomo Mattivi, un joven italiano que padece distrofia muscular de Duchenne, informó Variety.

La producción, grabada en la cadena montañosa de las Dolomitas en el norte de Italia, detalla que, tras la muerte de su hermano a causa de la misma condición genética, el protagonista “se enfrenta a las limitaciones impuestas por su enfermedad y encuentra fortaleza en su comunidad y en la naturaleza que lo rodea”.

Para cumplir con los requisitos exigidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la obra se exhibirá esta semana en la ciudad de Los Ángeles.

Se trata del primer trabajo impulsado por la sede pontificia que intenta ingresar a la lista de candidatos en los casi 98 años de historia de los galardones de la industria del cine.

Portada del documental

A diferencia del renglón de mejor largometraje internacional, que demanda el aval formal de un comité estatal, la categoría de cortometraje documental en la que participa ‘Green Lava’ no exige una postulación oficial de ningún país.

Por este motivo, la cinta competirá como una producción independiente impulsada por la Santa Sede dentro del circuito general de calificación.

*Con información de EFE

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