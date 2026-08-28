El Ministerio de Cultura anunció que el documental peruano “Vino la noche”, ópera prima del director Paolo Tizón, fue seleccionado por un comité independiente para representar al Perú en la edición 99 de los Premios Oscar y la 41 de los Premios Goya.

La película aborda la preparación de jóvenes reclutas de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas del Perú destinados a operar en la zona del VRAEM, registrando su disciplinada formación militar y los vínculos de compañerismo que surgen entre los postulantes durante el entrenamiento.

La selección de la obra estuvo a cargo de especialistas cinematográficos propuestos por gremios locales, quienes eligieron el largometraje mediante votación autónoma.

Tras este anuncio, la empresa productora asumirá directamente el proceso de inscripción formal ante las academias de cine de Estados Unidos y España, pudiendo acceder a los fondos estatales de estímulo para su promoción internacional.

La producción nacional, de este modo, buscará una nominación en las categorías de Mejor Largometraje Internacional y Mejor Película Iberoamericana en Estados Unidos y España, países donde se realizan las galas.

Antes de su postulación a estos certámenes, “Vino la noche” obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary en la República Checa y la Biznaga de Plata a Mejor Dirección en el Festival de Málaga de 2025.

El documental contó con un financiamiento inicial de S/ 288,000 tras ganar el Concurso de Proyectos de Documental Formato Largo del Ministerio de Cultura en 2021, y se estrenó en salas comerciales peruanas el 13 de noviembre de 2025.