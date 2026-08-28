La película aborda la preparación de jóvenes reclutas de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas del Perú destinados a operar en la zona del VRAEM | Foto: Difusión
La película aborda la preparación de jóvenes reclutas de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas del Perú destinados a operar en la zona del VRAEM | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura anunció que el documental peruano “Vino la noche”, ópera prima del director Paolo Tizón, fue seleccionado por un comité independiente para representar al Perú en la edición 99 de los Premios Oscar y la 41 de los Premios Goya.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.