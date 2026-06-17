La película peruana “Pucallpa la Europea”, una producción de Sunkku Producciones dirigida por el cineasta Santi Zegarra, se estrenará en cines de Lima, Pucallpa e Iquitos el próximo jueves 9 de julio tras culminar su recorrido por diversos festivales nacionales e internacionales.

El largometraje cuenta la historia de Elsa, una mujer trans peruana que regresa al Perú tras ser deportada de Francia y se instala inicialmente en Lima, donde es acogida por sus amigas Naomi y Pamela, para luego iniciar una relación sentimental con Aymeric, un expatriado francés casado. Finalmente, la protagonista decide viajar a Pucallpa con el objetivo de reconectarse con sus raíces de la comunidad Shipibo-Konibo.

El desarrollo y la producción de esta cinta fueron financiados mediante estímulos económicos del Ministerio de Cultura del Perú | Foto: Difusión

El elenco principal está conformado por Melissa Campos en el papel protagónico, Javiera Arnillas como Naomi y Etza Reátegui Wong, conocida como “La Uchulu”, quien realiza su debut en el cine nacional. El reparto internacional se complementa con el actor canadiense-francés Maxime Saint-Jean y la actriz argentina Gabriela Pastor.

La propuesta cinematográfica, basada en hechos reales, aborda problemáticas como la exclusión social, la migración, la discriminación y la trata de personas trans, dividiendo su narrativa entre el dinamismo urbano de la capital y el entorno de la selva peruana.

Daniel Alarcón, fundador del premiado podcast “Radio Ambulante”, fue distinguido como profesor titular en la Columbia Journalism School, escuela de periodismo de renombre en el mundo. Su nombramiento marca un hito para el periodismo del Perú y la región.

El desarrollo y la producción de esta cinta fueron financiados mediante estímulos económicos del Ministerio de Cultura del Perú.

El equipo técnico del filme estuvo integrado por Andrés Malatesta en la producción, Julián Amaru Estrada en la dirección de fotografía, Teresa Hurtado Escobar en la dirección de arte, Omar Pareja en el sonido, Roberto Benavides en el montaje y Karin Zielisnki en la composición musical.

Etza Reátegui Wong, conocida como “La Uchulu”, debute en el cine con esta cinta | Foto: Difusión

VIDEO RECOMENDADO: