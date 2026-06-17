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El largometraje cuenta la historia de Elsa, una mujer trans peruana que regresa al Perú tras ser deportada de Francia | Foto: Difusión
El largometraje cuenta la historia de Elsa, una mujer trans peruana que regresa al Perú tras ser deportada de Francia | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película peruana “Pucallpa la Europea”, una producción de Sunkku Producciones dirigida por el cineasta Santi Zegarra, se estrenará en cines de Lima, Pucallpa e Iquitos el próximo jueves 9 de julio tras culminar su recorrido por diversos festivales nacionales e internacionales.

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