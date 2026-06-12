La película peruana “Mi Mejor Enemiga” se integrará al catálogo internacional de la plataforma Netflix a partir de este viernes 12 de junio, luego de su paso por las salas de cine comerciales del país, desde su estreno a inicios de febrero de 2026.

El largometraje, dirigido por Saskia Bernaola, cuenta con un elenco principal encabezado por Nataniel Sánchez y Mateo Garrido-Lecca, acompañados por Omar García, Fiorella Luna, Katia Palma, Kukuli Morante, Carlos Casella, Carla Arriola, Patricia Portocarrero y Armando Machuca, además de Karina y Timoteo.

Ante el debut en la plataforma, el elenco principal invitó al público a sintonizar la producción durante el fin de semana señalando que tendrán un plan de “sofá, risas y una enemiga que van a querer demasiado”.

La trama expone la historia de Valeria (Nataniel Sánchez), quien asiste a una reunión de reencuentro de su promoción escolar tras 25 años separados, un evento que desencadena una serie de conflictos, enredos y situaciones cómicas que alteran el desarrollo de su vida cotidiana.

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