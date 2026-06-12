Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El elenco invitó al público a sintonizar la producción durante el fin de semana | Foto: Difusión
El elenco invitó al público a sintonizar la producción durante el fin de semana | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película peruana “Mi Mejor Enemiga” se integrará al catálogo internacional de la plataforma Netflix a partir de este viernes 12 de junio, luego de su paso por las salas de cine comerciales del país, desde su estreno a inicios de febrero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.