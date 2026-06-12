Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La película peruana “Mi Mejor Enemiga” se integrará al catálogo internacional de la plataforma Netflix a partir de este viernes 12 de junio, luego de su paso por las salas de cine comerciales del país, desde su estreno a inicios de febrero de 2026.
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