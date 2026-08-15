La cinta fue filmada en Tarapoto, San Martín, una experiencia que Machuca calificó como especial por el contacto con la naturaleza. | Foto: Difusión
La cinta fue filmada en Tarapoto, San Martín, una experiencia que Machuca calificó como especial por el contacto con la naturaleza. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor y comediante peruano Armando Machuca regresa a la pantalla grande con “Separada, pero nunca sola”, película dirigida por Ani Alva Helfer donde interpreta a un guía turístico, aportando el humor que caracteriza su trayectoria en la improvisación y el clown.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.