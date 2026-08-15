El actor y comediante peruano Armando Machuca regresa a la pantalla grande con “Separada, pero nunca sola”, película dirigida por Ani Alva Helfer donde interpreta a un guía turístico, aportando el humor que caracteriza su trayectoria en la improvisación y el clown.

“Ha sido un regalo reencontrarme con compañeros, conocer gente nueva y sentir la confianza de Ani para jugar, divertirme y aceptar mis propuestas. Me siento acogido y valorado”, comentó.

La cinta fue rodada en Tarapoto, una experiencia que Machuca calificó como especial por el contacto con la naturaleza. “Estar en medio de la naturaleza sirve para encontrarse con uno mismo. Sentía que estaba trabajando y a la vez vacacionando”, señaló.

Además, resaltó la participación de los actores locales que forman parte de la producción. “Ellos son el corazón de la película. Su talento ha sido extraordinario”, afirmó.

“Separada, pero nunca sola” se estrenará el 3 de setiembre de 2026 y cuenta con las actuaciones de Emilia Drago, Nicolás Galindo, Ximena Palomino, Joaquín de Orbegoso y más. La producción está a cargo de Dorian Fernández y Chichi Fernández.