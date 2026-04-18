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La obra aborda las complejidades de las relaciones de pareja y la convivencia a través del humor | Foto: Difusión
La obra aborda las complejidades de las relaciones de pareja y la convivencia a través del humor | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La actriz Magdyel Ugaz, junto a Cristian Rivero y Armando Machuca, encabeza la temporada de la comedia “Una semana nada más”, que se presenta actualmente en el Teatro Claretiano tras su estreno oficial el pasado 16 de abril.

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