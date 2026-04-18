La actriz Magdyel Ugaz, junto a Cristian Rivero y Armando Machuca, encabeza la temporada de la comedia “Una semana nada más”, que se presenta actualmente en el Teatro Claretiano tras su estreno oficial el pasado 16 de abril.

Esta obra aborda las complejidades de las relaciones de pareja y la convivencia a través del humor, planteando situaciones cotidianas que buscando que el espectador pueda identificarse.

De ese modo, Ugaz señaló que esta historia expone la falta de comunicación en la sociedad moderna. “Nos estamos olvidando de mirarnos a los ojos y decir lo que sentimos” , afirmó, agregando que existen conversaciones que se evitan bajo la premisa de que se resolverán solas.

Por su parte, Rivero explicó que el objetivo del elenco es ofrecer una “pausa” para que el público se divierta, resaltando que la química en el escenario es genuina debido a la amistad que une a los tres protagonistas.

Diana Sánchez, tras tres asaltos armados, decidió dejar el Perú y regresar solo con un nuevo reto: "Yo soy". Al hablar de su crecimiento y la lucha detrás de cámaras, comparte que este programa le permite ver los sueños de muchos, convirtiendo el miedo en una nueva oportunidad.

Asimismo, Machuca subrayó que el humor es una herramienta necesaria para que las personas logren desconectarse de sus problemas diarios, manifestando satisfacción por regalar momentos de risa.

Finalmente, la producción informó que las funciones continuarán de forma regular hasta el 3 de mayo. Debido a que se trata de una temporada corta, se recomienda al público adquirir sus entradas con anticipación en Joinnus.

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