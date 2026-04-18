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Cruise interpretó al teniente Pete 'Maverick' Mitchell, protagonista del filme, por primera vez en 1986 | (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
Cruise interpretó al teniente Pete 'Maverick' Mitchell, protagonista del filme, por primera vez en 1986 | (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia EFE

Tom Cruise regresará a la franquicia de “Top Gun” para una tercera entrega, que también contará con la producción de Jerry Bruckheimer.

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