La hija de Tom Cruise y Katie Holmes cambia legalmente su nombre a Suri Noelle. (Foto: EFE)
La hija de Tom Cruise y Katie Holmes cambia legalmente su nombre a Suri Noelle. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Suri, hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de utilizar el apellido paterno y pasó a llamarse oficialmente Suri Noelle, en una decisión que formaliza el distanciamiento que mantiene con el protagonista de Misión: Imposible desde hace más de una década.

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