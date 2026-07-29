Suri, hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes, dejó de utilizar el apellido paterno y pasó a llamarse oficialmente Suri Noelle, en una decisión que formaliza el distanciamiento que mantiene con el protagonista de Misión: Imposible desde hace más de una década.

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Nacida en 2006 y única hija del matrimonio, la joven sustituyó el apellido Cruise por Noelle, el segundo nombre de su madre. El cambio ocurre 14 años después del divorcio de la pareja, que se concretó en 2012.

De acuerdo con el diario especializado Page Six, Tom Cruise ha permanecido alejado de la vida de su hija desde la separación de Katie Holmes, quien obtuvo la custodia tras el fin del matrimonio. El medio también señaló que, según la actriz, la joven no recibió recursos procedentes de un fondo fiduciario atribuido al actor.

Criada en Nueva York junto a su madre, Suri reside actualmente en Pittsburgh, donde cursa estudios de teatro musical en la School of Drama de la Carnegie Mellon University, considerada una de las principales escuelas de artes escénicas de Estados Unidos.

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El cambio de nombre se produce en un contexto en el que otros hijos de figuras de Hollywood también han optado por dejar de utilizar el apellido paterno. Entre ellos figuran Shiloh, Zahara, Maddox y Vivienne, hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes realizaron trámites para adoptar únicamente el apellido de su madre.

Tom Cruise y Katie Holmes contrajeron matrimonio en 2006, el mismo año en que nació Suri, y finalizaron su divorcio en 2012. Desde entonces, la relación entre el actor y su hija ha sido objeto de atención pública debido a la ausencia de apariciones conjuntas y al prolongado distanciamiento entre ambos.

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