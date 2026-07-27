El exfutbolista Juan Manuel Vargas, más conocido como el ‘Loco’ Vargas, protagonizó un irónico momento junto a Jesús Barco durante una reciente edición de su programa digital “La parrilla del loco”. El exseleccionado peruano sorprendió al futbolista con una broma relacionada con Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug.

Durante la conversación, Vargas hizo referencia al vínculo mediático que suele rodear a Melissa Klug y a sus exparejas. Con su característico estilo, lanzó un comentario que buscaba incomodar amistosamente a Barco, actual pareja de la empresaria y madre de su hija.

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Y es que, durante la conversación, el ‘Loco’ le advirtió a Jesús Barco que la carrera del futbolista es bastante corta, ya que debe cuidarse por algunos años y luego pensar en ahorrar para su futuro. Ante esto, el jugador de fútbol aclaró que sí ha invertido su dinero en dos seguros de vida para su hija.

Jesús Barco afirma que tiene dos seguros de vida para su hija, engreída también de Melissa Klug. (Foto: Captura de YouTube / La Parrilla del Loco)

Según explicó, tiene seguros para su hija con Melissa Klug, a quien habría asegurado por si le llegara a pasar algo. Ante esto, el ‘Loco’ no midió sus comentarios y le dijo, de forma irónica: “¿Y el seguro de vida es el 10 de la calle?”, en clara referencia a Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug.

Lejos de mostrarse incómodo, Jesús Barco respondió con tranquilidad y buen humor. El futbolista tomó la broma de manera relajada y sorprendió al conductor con una respuesta espontánea que terminó por desarmar el momento y arrancar carcajadas en el set.

“No, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es?”, respondió con buen humor el futbolista. Esta reacción fue resaltada en redes sociales, ya que muchos consideran la indirecta de Juan Manuel Vargas como un tema sensible; sin embargo, aseguran que lo tomó de buena manera.

Juan Manuel Vargas le preguntó a Jesús Barco si su seguro de vida es Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / La Parrilla del Loco)

Además de las bromas, la entrevista permitió conocer aspectos más personales de la vida de Barco. El futbolista habló sobre su presente profesional y familiar, así como de la etapa que atraviesa junto a la popular empresaria, con quien comparte la crianza de su hija.