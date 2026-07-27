Juan Manuel Vargas entrevistó a Jesús Barco, quien se mostró sorprendido ante una broma subida de tono que involucraba a Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / La Parrilla del Loco)
Juan Manuel Vargas entrevistó a Jesús Barco, quien se mostró sorprendido ante una broma subida de tono que involucraba a Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / La Parrilla del Loco)
Por Redacción EC

El exfutbolista Juan Manuel Vargas, más conocido como el ‘Loco’ Vargas, protagonizó un irónico momento junto a Jesús Barco durante una reciente edición de su programa digital “La parrilla del loco”. El exseleccionado peruano sorprendió al futbolista con una broma relacionada con Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug.

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