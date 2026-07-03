Por Redacción EC

Melissa Klug y Jesús Barco atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja luego de que confirmaran su reconciliación a inicios de año con un emotivo comentario en las redes sociales. Quedó atrás el ampay en el que el deportista aparecía junto a otros dos futbolistas y dos mujeres en ropa de baño. En la actualidad, ambos derrochan amor e incluso han compartido un reality de convivencia, donde se han mostrado más unidos que nunca. Sin embargo, en las últimas horas, la popular empresaria acaparó la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores al revelar que tanto ella como su pareja fueron diagnosticados con una grave enfermedad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.