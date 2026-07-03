Melissa Klug y Jesús Barco atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja luego de que confirmaran su reconciliación a inicios de año con un emotivo comentario en las redes sociales. Quedó atrás el ampay en el que el deportista aparecía junto a otros dos futbolistas y dos mujeres en ropa de baño. En la actualidad, ambos derrochan amor e incluso han compartido un reality de convivencia, donde se han mostrado más unidos que nunca. Sin embargo, en las últimas horas, la popular empresaria acaparó la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores al revelar que tanto ella como su pareja fueron diagnosticados con una grave enfermedad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECEN MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO?

En una entrevista para ‘Café con la Chevez’, Melissa Klug reveló que atraviesa una buena etapa en su relación con Jesús Barco, argumentando que ambos vienen construyendo un presente en común y priorizando el bienestar de su pequeña hija. No obstante, la ‘Blanca de Chucuito’ confesó que tanto ella como su pareja, fueron diagnosticados con depresión, un trastorno de salud mental que afecta el estado de ánimo, el interés y la capacidad para realizar las actividades cotidianas. A pesar de que el futbolista se caracteriza por mantener un perfil reservado, lo cual habría perjudicado más su trastorno, la chalaca aseguró que continuará apoyándolo durante todo su proceso de recuperación.

#JesúsBarco #JeffersonFarfán #RenatoRossiniJr #caféconlachevez ♬ sonido original - cafeconlachevez @cafeconlachevez ✨ ¡Melissa Klug llega a “Café con la Chevez”! ☕️🎤 La popular 'Blanca de Chucuito' se sienta con Carla Chevez para hablar sin filtros sobre su vida personal y familiar. Melissa revela cómo marcha su relación con Jesús Barco, responde sobre la pensión que Jefferson Farfán brinda a sus hijos y lanza una contundente advertencia a Renato Rossini Jr. Además, comparte anécdotas, confesiones y detalles inéditos que prometen dar mucho de qué hablar. ¡No te pierdas esta imperdible entrevista! ✨ #MelissaKlug

“Nosotros estamos enfocados en un mismo camino y queremos hacer las cosas bien. Vamos para adelante, pero, si ya no se puede, como ya lo hemos conversado, vamos a tomar caminos diferentes (...) Sí, bueno, yo también tengo depresión y hay un montón de personas que padecen de depresión. Yo muchos años he estado con psiquiatra y he sido medicada y todo eso. Él también ha pasado por un tema fregado: se le cerraron las puertas en el fútbol; entonces, estaba pasando por un momento depresivo. Ahí es cuando hubo una grieta entre nosotros, porque es cerrado, es una persona que se cierra, que no se deja ayudar, que no conversa, y creo que esa fue su manera de desahogarse”, contó Klug.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ MELISSA KLUG TRAS CONOCER QUE SERÁ ABUELA POR CUARTA VEZ?

Hace algunas semanas, Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció con bombos y platillos que está embarazada. De acuerdo con la joven profesional, esta etapa de su vida es una mezcla de emociones, ya que en los próximos meses se convertirá en madre por primera vez, por lo que espera con ansias la llegada de su bebé. Esta noticia la reveló a través de sus redes sociales, generando una serie de reacciones entre sus seguidores. “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé. Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses”, expresó.

Así, las felicitaciones y buenos deseos de los internautas por el embarazo de la influencer no se hicieron esperar con tiernos comentarios. “No te creoooooooooo!! Amoooooo”, “Que hermosa noticia! Mil bendiciones en esta nueva etapa”, “me mueroooo que lindo amiga felicidades” o “Omg! Felicidades”, escribieron. Sin embargo, un mensaje no pasó desapercibido, debido a que la popular ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en utilizar sus historias de Instagram para expresar las emociones que siente por la llegada de su cuarto nieto a la familia Klug, la cual llamó la atención de más de uno. “Por cuarta vez seré abuela, mi corazón explota a mil. Los amo”, publicó.