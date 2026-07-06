Por Redacción EC

Tras finalizar su paso por el reality La granja VIP, Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón volvieron a captar la atención al ser vistos compartiendo tiempo juntos. En las últimas semanas, ambos han sido fotografiados en distintas salidas nocturnas, lo que ha despertado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Uno de los episodios que más comentarios generó ocurrió luego de que fueran vistos saliendo de una discoteca. Según las imágenes difundidas, ambos habrían permanecido juntos hasta el día siguiente, alimentando aún más los rumores y el interés por conocer qué ocurre realmente entre ellos. Ante estas situaciones el participante de Esto es Guerra salió a dar sus declaraciones por lo que fue una gran sorpresa para muchos medios y seguidores.