Tras finalizar su paso por el reality La granja VIP, Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón volvieron a captar la atención al ser vistos compartiendo tiempo juntos. En las últimas semanas, ambos han sido fotografiados en distintas salidas nocturnas, lo que ha despertado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Uno de los episodios que más comentarios generó ocurrió luego de que fueran vistos saliendo de una discoteca. Según las imágenes difundidas, ambos habrían permanecido juntos hasta el día siguiente, alimentando aún más los rumores y el interés por conocer qué ocurre realmente entre ellos. Ante estas situaciones el participante de Esto es Guerra salió a dar sus declaraciones por lo que fue una gran sorpresa para muchos medios y seguidores.

¿Cuál fue su declaración que dio Renato Rossini Jr a los medios por la situación que pasó con Samahara Lobatón?

Renato Rossini Jr. decidió pronunciarse para poner fin a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Samahara Lobatón. El participante de Esto es guerra aseguró que, pese a las especulaciones surgidas en las últimas semanas, entre ambos no existe una relación amorosa, sino una amistad que se ha fortalecido con el tiempo. “Es una amiga que quiero muchísimo. Creo que hemos generado un vínculo bien bonito”, expresó al ser consultado sobre la influencer. Sin embargo, el modelo reconoció que entre ellos sí hubo una conexión especial, aunque dejó claro que eso no derivó en un romance. “No hay ningún romance. Obviamente, hubo algún tipo de atracción, pues hay una química bien bonita; pero ahora tenemos un vínculo de amistad”, afirmó entre sonrisas el exintegrante de La casa de los famosos, descartando así las expectativas de quienes los imaginaban como pareja.

¿Qué respondió Melissa Klug cuando el modelo declaró que solo es un amigo de su hija Samahara?

Durante una entrevista concedida a Trome, Melissa Klug avivó las especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental entre su hija y Renato Rossini Jr. La empresaria reveló que ya tuvo la oportunidad de conocer a la familia del integrante de Esto es guerra y no dudó en dedicarle palabras positivas. Sin embargo, una de sus bromas fue la que más llamó la atención: “Renato, estás a tiempo de huir”, comentó entre risas. Lejos de incomodarse, el modelo tomó el comentario con buen humor y explicó que ese tipo de bromas forman parte de la confianza que existe entre ambos. Según señaló, mantiene una relación cordial con Melissa Klug gracias a la amistad que lo une con Samahara Lobatón, por lo que restó importancia a sus declaraciones. “Así nos molestamos con Meli, es una broma”, aseguró Rossini.

Anteriormente la madre de Samahara había aceptado que existía coqueteos entre ellos cuando fue a su cumpleaños

Unos días antes Melissa Klug había revelado que entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. sí existe un acercamiento, alimentando así las versiones sobre un posible romance. La empresaria contó que el modelo la invitó a celebrar su cumpleaños y que, durante ese encuentro, tuvo la oportunidad de conocer a varios integrantes de su familia, entre ellos al actor Renato Rossini. Además, no escatimó elogios hacia el integrante de Esto es guerra, a quien describió como un joven amable y carismático. “Sí, ahí está en coqueteos. Renato me parece un chico súper lindo, es encantador. Me invitó a su cumpleaños. Conocí a su papá, a su mamá, a su familia. Es muy lindo. Como te digo, esa decisión es de Samahara”, fue su comentario durante su participación en el pódcast de Carla Chévez.