Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hay hijos que siguen los pasos de sus papás, este es el caso Renato Rossini Jr, Nic y Bruno.
Hay hijos que siguen los pasos de sus papás, este es el caso Renato Rossini Jr, Nic y Bruno.
Por Alejandra Garboza

El talento puede heredarse de muchas formas y a veces llega como una pasión compartida por la música, otras como el amor por las cámaras, los escenarios o la comunicación y este es el caso de varios personajes que tienen la satisfacción de ver cómo sus hijos construyen su propio camino, con motivo del Día del Padre, hacemos un recorrido por algunas de las familias más conocidas, donde padres e hijos han convertido el talento en una tradición familiar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.