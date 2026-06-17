El talento puede heredarse de muchas formas y a veces llega como una pasión compartida por la música, otras como el amor por las cámaras, los escenarios o la comunicación y este es el caso de varios personajes que tienen la satisfacción de ver cómo sus hijos construyen su propio camino, con motivo del Día del Padre, hacemos un recorrido por algunas de las familias más conocidas, donde padres e hijos han convertido el talento en una tradición familiar.

Gian Marco y sus hijos: la música como herencia

El cantautor, ganador de múltiples premios internacionales, ha construido una trayectoria que trasciende generaciones y que ha cruzado fronteras, pero que también ha imáctado en sus hijos.

Fabian, Abril y Nicole Zignago han comenzado a desarrollar sus propios proyectos artísticos, especialmente en la música. Nicole, conocida artísticamente como Nic, es la que más proyección internacional ha alcanzado hasta el momento con colaboraciones con Camilo o Reik, mientras que sus hermanos también han mostrado interés por la composición y el canto. Más que una réplica del camino de su padre, cada uno ha buscado construir una identidad propia.

Abril, Fabián y Nic han crecido en diferentes escenarios por la carrera de su papá, hoy ellos quieren conquistar los suyos. / Difusión

Christian Meier y el arte en su casa

Actor, cantante y figura emblemática de la televisión peruana y de latinoamérica, Christian Meier también ha visto cómo el mundo artístico forma parte de la vida de sus hijos.

Stefano, Gia y Taira Meier han crecido bajo la mirada pública, aunque en los últimos años han comenzado a destacar por méritos propios. Stefano ha desarrollado una carrera en el modelaje, la actuación y recientemente en el canto, mientras que Gia ha ganado notoriedad en el mundo de la moda y las redes sociales, llevándolo a otro nivel cuando fue presentada como la nueva incorporación de Zaca TV. La familia mantiene una fuerte conexión con el arte y la creatividad, reflejando la influencia de uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento peruano.

Los Meir comparten el gusto por las cámaras, la televisión y los escenarios. / Difusión

Renato Rossini y Renato Rossini Jr

Pocas relaciones padre e hijo son tan evidentes en el espectáculo peruano como la de Renato Rossini y Renato Rossini Jr. El actor, recordado por sus participaciones en exitosas producciones televisivas de los años noventa y dos mil, comparte con su hijo no solo el nombre, sino también la pasión por la actuación y la exposición mediática.

Renato Jr. ha construido una carrera propia en televisión, modelaje y plataformas digitales, demostrando que el apellido puede abrir puertas, pero que mantenerse vigente depende del trabajo individual. Su reciente participación en La Granja VIP lo volvió a poner en los ojos del público peruano.

La química entre Renato y Renato Jr. se ha puesto en evidencia en cada una de sus presentaciones. / Difusión

Javier Meneses y Gabriel conquistando la televisión

La actuación y los programas de televisión del momento también une a Javier Meneses y su hijo Gabriel. Javier ha desarrollado una sólida carrera en televisión y es reconocido por ser el creador del programa y revista “Zona de impacto” y Gabriel, por su parte, ha seguido una ruta similar, participando en producciones audiovisuales como novelas y construyendo una presencia cada vez más reconocida dentro de la industria artística tras su reciente paso por Esto es Guerra.

Javier y Gabriel no han dudado en mostrar su cercanía frente a cámaras. / Difusión

Rulito Pinasco y Bruno Pinasco: dos generaciones frente a las cámaras

“Rulito” Pinasco es una de las figuras históricas de la televisión peruana. Durante décadas se convirtió en un referente de la pantalla chica, especialmente en programas deportivos y de entretenimiento. Su hijo Bruno Pinasco heredó esa conexión con el público y logró construir una carrera propia que lo ha convertido en uno de los conductores más queridos del país. Al frente de espacios especializados en cine, tecnología y cultura pop, Bruno encontró un estilo distinto al de su padre, pero con el mismo vínculo con la televisión que marcó a la familia.

Rulito y Bruno han compartido muchos años en Cinescape. / Difusión

Marcelo, Lucía Oxenford y un talento que cruza generaciones

La familia Oxenford es sinónimo de actuación. Marcelo Oxenford ha participado en numerosas producciones teatrales y televisivas, consolidándose como uno de los actores más reconocidos del medio. Su hija, Lucía Oxenford, siguió el mismo camino y se abrió paso en la televisión nacional con una carrera que combina actuación, conducción y participación en proyectos de entretenimiento. La relación entre ambos refleja cómo la pasión por el escenario puede convertirse en un lenguaje común entre padre e hija.

/ Difusión

Alfredo Benavides y sus hijos, una familia unida por el humor

Con una trayectoria marcada por la comedia y la televisión, Alfredo Benavides es una de las figuras más populares del entretenimiento peruano, sin embargo, sus hijos Giacomo, Doménico y Rafaella han decidido hacer un recorrido similar, pero desde las redes sociales.

Los tres hermanos forman parte del proyecto de streaming Zaca TV, en donde Giacomo y Doménico son conductores mientras que Rafaella está detrás de la producción. En diversas entrevistas y apariciones públicas, Alfredo ha destacado el papel que tiene la paternidad en su vida y cómo sus hijos se han convertido en una de sus principales motivaciones.