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Para el papá que disfruta de la buena mesa, la Boss Box de Ana Avellana y Booze Bar reúne un sándwich de roast beef con papas, un crocante de uva borgoña y el cóctel Plum Fiction. Una edición limitada pensada para celebrar con sabor. Pedidos: al WhatsApp 960 622 884, al correo pedidos@anavellana.com o al IG de Ana Avellana. Instagram:@ana.avellana