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Resumen

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El Glex One, de Glexco, se pasea por las calles de Surco y despierta la curiosidad de los transeúntes. Lo acompaña su inseparable perro robot. (Foto: Diego Moreno).
El Glex One, de Glexco, se pasea por las calles de Surco y despierta la curiosidad de los transeúntes. Lo acompaña su inseparable perro robot. (Foto: Diego Moreno).
Por Oscar García

Un día en los laboratorios de Glexco Robotics & Automation, en Surco, no se parece en nada a un día de oficina convencional. En la entrada, cual recepcionista, hay un robot rechoncho de rostro amable que te saluda, escanea tu rostro y, tras verificar tu identidad, te saluda por tu nombre con su habitual voz sintetizada. Unos pasos más adentro, en el showroom, dos androides de la marca Ubitree extienden la mano con una cortesía y energía impropia para un oficinista que recién llega al trabajo. Más allá, dos perros robóticos te ven aparecer y se sientan para ofrecer la patita mecánica, más educados que cualquier peludo de barrio. La sensación es que hemos viajado al futuro. Pero en Glexco se apresuran a corregirlo. Esto no es el futuro. Esto es el presente.

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