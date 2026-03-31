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Resumen

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Por Ángel Navarro Quevedo

Cuando entrevisté a Natalia Lafourcade en septiembre del año pasado, la cantante veracruzana había reprogramado las últimas fechas de su gira “Cancionera”. En aquel momento tenía un vientre pronunciado que no podía esconder, mucho menos arriesgar: era su primer hijo, el que buscó por años, al que apodó Palomita de maíz. Hoy, como madre primeriza, parece una cantante nueva. Las canciones más tristes las entona más alegres y, por extensión de su felicidad, el público peruano tendrá una versión más plena de Lafourcade.

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La voz de 'Chacalón' no era el de la mejores; sin embargo, se convirtió en una leyenda de la música peruana. (Video - Foto: El Comercio).
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