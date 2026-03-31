Cuando entrevisté a Natalia Lafourcade en septiembre del año pasado, la cantante veracruzana había reprogramado las últimas fechas de su gira “Cancionera”. En aquel momento tenía un vientre pronunciado que no podía esconder, mucho menos arriesgar: era su primer hijo, el que buscó por años, al que apodó Palomita de maíz. Hoy, como madre primeriza, parece una cantante nueva. Las canciones más tristes las entona más alegres y, por extensión de su felicidad, el público peruano tendrá una versión más plena de Lafourcade.

“Cancionera”, décimo álbum de estudio de la cantautora mexicana, fue lanzado el 24 de abril de 2025 por Sony Music México y concebido bajo un proceso artesanal y colectivo. (Photo by Bianca de Vilar/Redferns) / Bianca de Vilar

—¿Cómo se retoma el ritmo de una gira cuando la música deja de ser la prioridad central?

De momento estamos preparándonos para ese regreso. Ahora la relación con la música se está fortaleciendo, pero también se está transformando y empiezan a surgir nuevas inquietudes. Hay ensayos, preparativos, todos los detalles que se tienen que ajustar para salir de viaje y estar con tantas personas en tantos lugares. Ahora está gira me parece más grande, sobre todo porque soy mamá.

—¿Qué nuevas inquietudes surgieron en esta etapa de tu vida?

Pienso mucho en cómo generar a mi hijo un espacio bonito, darle buenas herramientas, valores. Una quiere ser mejor persona. Te pones en un lugar donde dices: “¿Cómo puedo hacer las cosas mejor para transmitir ese ejemplo?”. Eso transforma mucho el día a día. Antes uno no piensa ese tipo de cosas, pero cuando hay otra criatura que absorbe tanto de ti, te transforma, te confronta, te hace cuestionarte qué es realmente importante y que no.

—¿Qué cosas estás dejando atrás en este momento de transformación?

El ruido alrededor, las partes grises de la vida, lo que no importa. No hay espacio en mi vida para lo irrelevante. Todo se ha vuelto más contundente, más verdadero y honesto. Soy ahora más selectiva. Ahora hago las cosas porque de verdad lo quiero hacer, sino simplemente no hago porque no quiero dedicar energía a algo que no me haga bien a mí, a mi familia o a mi bebé.

A dos semanas de salir de gira, la artista supo de su embarazo. Cinco meses después lo anunció en redes con once fotos junto a su esposo, el director Juan Pablo López-Fonseca. (Foto: Instagram Natalia Lafourcade)

El giro materno

Natalia Lafourcade no pensó que a sus 41 años sería madre, mucho menos que a sus 42 tendría que retomar una gira tan ambiciosa como lo es su proyecto “Cancionera”, el cual se llevó recientemente el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, premio que no fue a recoger a la ceremonia. En su lugar, se encontraba disfrutando sus primeros meses como madre. Por recomendación del médico su último concierto fue una transmisión en a nivel mundial el 11 de septiembre. Interpretó sus nuevos temas y dedicó algunas palabras al público. Tres meses después -en la semana 41.3 de gestación- nacería su hijo en vísperas de Navidad.

—Tras haber presentado multiples conciertos con “Cancionera”, ¿cómo organizas hoy tu tiempo entre la música y la maternidad?

Con el apoyo de las personas que están conmigo. Nunca me sentí sola durante esta etapa. Soy consciente de que muchas mamás tienen que volver al trabajo muy pronto. Yo soy afortunada: trabajo desde casa, termino una conversación y puedo ir a estar con mi bebé. He decidido estar lo más cerca posible, vivir procesos que son muy bonitos.

—Cuando las circunstancias lo exigen, ¿cómo reordenas tus prioridades?

Todas las prioridades pueden transformarse o reacomodarse. Ya no será lo mismo la forma en la que vivía la noche, la forma en la que sueño, en la que duermo, el simple acto estar o no ya es distinto. Estoy muy enamorada del bebé, muy enternecida. Vivo mucho la sensación de la ternura, del amor, del estar al pendiente de un ser que es una extensión de mí y que depende de mí. Estoy simplemente contenta.

En escena, Lafourcade encarna a “la cancionera”, su alter ego, en un formato íntimo de voz y guitarra que mezcla raíz y contemporaneidad en cada interpretación. (Foto: Sony Music)

Volver al escenario

Al acabar la entrevista, Lafourcade irá a disfrutar las últimas semanas en que puede vivir enteramente dedicada a su hijo. Luego retomará la gira en abril, iniciando en Nueva York. Las canciones de su nuevo disco giran en torno a las tradiciones, aquellas que condensó a dos meses de cumplir 40, cuando escribió el tema “Cancionera”, y meses más tarde cuando creó el álbum homónimo influenciado por la música popular mexicana, especialmente la veracruzana —lugar de origen de la artista—. Aquí se mezclan boleros tradicionales, folclore y matices de jazz que delinean el espíritu íntimo del proyecto.

—¿Cuánto de ti hay en este nuevo disco?

Aquí está plasmada mi influencia latina y mexicana, mi cultura, mi gente y la historia de ellos. Veo aquí la relación que tengo con la música y con quienes la escuchan. Todo se refleja en este disco. Especialmente la energía de Veracruz, de zonas como Guerrero y Acapulco, las historias que te deja la noche. El disco le canta a la bruja, a la luna. Es un proyecto con mucha mística, y todo eso está ahí porque forma parte de quien soy y de cómo me relaciono con lo que me inspira.

—¿Qué se necesita para sostener un proyecto de esta magnitud?

La organización es clave, y también ir con sutileza: hay días en que sientes que no llegas a todo, pero hay que confiar en una misma e ir entrando poco a poco. Tener apoyo me ayuda a sentir que voy llegando a esta nueva etapa.

—¿La maternidad cambió la forma en que miras “Cancionera”?

Siento que hay una parte de mí que solo conoceré cuando empiece la gira. Hay mucho de mi trabajo que pasa por el análisis, pero hay mucho de “Cancionera” que aún no proceso. Tengo curiosidad de ver qué es lo que pasa en el escenario, porque en los ensayos me siento conmovida; ahora, con mi hijo, siento que las canciones también tienen más vida.

Continuar la gira Con una gira de 25 conciertos, Natalia Lafourcade retoma las presentaciones de su nuevo álbum, el cual fue grabado a finales del 2024 junto a 18 músicos en estudio. El recorrido sudamericano incluye a Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador, y tendrá parada en Perú el 19 de mayo, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están disponibles en Joinnus.