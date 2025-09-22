La cantante mexicana Natalia Lafourcade volverá a los escenarios peruanos el próximo 19 de mayo del 2026 para ofrecer un concierto único en el Parque de la Exposición. Este show se realizará como parte de la gira internacional “Cancionera Tour”.

Natalia Lafourcade recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, incluyendo Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires, consolidando una de sus giras más esperadas del 2026.

Las entradas para el concierto de Natalia Lafourcade en Lima estarán disponibles exclusivamente en Joinnus, y la preventa para clientes Interbank inicia el martes 23 de septiembre, a las 11 a.m.

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Lima como parte de su gira “Cancionera Tour”. (Foto: Instagram)

Con más de 20 años de trayectoria, Lafourcade se ha posicionado como una de las artistas más influyentes de la música en español. Ha recibido múltiples premios Grammy y 17 Latin Grammy, y es creadora de álbumes emblemáticos como “Hasta la Raíz”, que la llevaron a un reconocimiento internacional.

Su propuesta musical fusiona el pop, jazz, bolero, bossa nova y el folclore tradicional mexicano, especialmente el son jarocho, lo que la ha convertido en una voz única y referente cultural en la región.

Además de sus reconocidos éxitos como “En el 2000” y “Nunca es suficiente”, se ha consolidado como una guardiana de la memoria cultural, promoviendo la preservación de las raíces y la identidad latinoamericana.

Natalia Lafourcade atraviesa un momento clave en su carrera: recientemente fue anunciada con nueve nominaciones a los Latin Grammy 2025, incluyendo las categorías más importantes como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año por su más reciente producción “Cancionera”.