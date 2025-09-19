La reconocida banda neerlandesa de metal sinfónico Epica se presentará en Lima el próximo 23 de septiembre, en el marco de su nueva gira internacional. El grupo, liderado por la poderosa voz de Simone Simons y la dirección musical de Mark Jansen, promete una noche inolvidable para los fans peruanos con un espectáculo cargado de fuerza, técnica y emoción.

Mark Jansen, fundador y guitarrista de la banda, adelantó algunos detalles sobre este esperado concierto. “El público puede esperar un set con canciones de casi todos nuestros álbumes y algunas sorpresas. Tocaremos temas que rara vez interpretamos y una canción que nunca antes hemos tocado en vivo”, reveló el músico.

El regreso de Epica a la región es especialmente significativo para Jansen, quien estuvo a punto de perder la oportunidad de venir a Perú por un problema con su pasaporte. “Casi lo pierdo cuando iba camino a la embajada de Perú para tramitar la visa. Por suerte, alguien lo encontró y pude recuperarlo a tiempo”, contó entre risas.

Con más de dos décadas de trayectoria, Epica ha evolucionado de manera constante desde sus inicios. “Comenzamos con un sonido que desarrollé en los primeros discos de After Forever, pero con los años nos volvimos más pesados y experimentales. Siempre mantenemos la base sinfónica y metalera, pero nos gusta probar nuevas influencias”, explicó Jansen sobre la identidad de la banda.

Epica se presentará en Lima como parte de su gira internacional el próximo 23 de septiembre en el Centro de Convenciones Barranco. (Foto: Instagram)

El guitarrista también destacó la conexión única que sienten con el público latinoamericano, al que describió como uno de los más apasionados del mundo. “Cuando la gente es tan apasionada como en Latinoamérica, la energía fluye. Cuanto más recibimos del público, más podemos devolver en el escenario. Es una sinergia maravillosa”, afirmó.

Además, Jansen adelantó que cada presentación de la gira será distinta. “El setlist variará en cada país y habrá arreglos especiales. Nos gusta ofrecer algo único en cada lugar que visitamos”, comentó, dejando abierta la expectativa sobre el show en Lima.

El grupo también ha logrado una dinámica sólida de trabajo en equipo a lo largo de los años. “Hoy en día tomamos todas las decisiones juntos y compartimos todo por igual. Así evitamos conflictos y dejamos poco espacio para los egos”, señaló Jansen, subrayando la unión que caracteriza a la banda.

Con una trayectoria que ha impulsado el crecimiento del metal sinfónico a nivel mundial, Jansen considera que el verdadero impacto de Epica se verá con el paso del tiempo. “Hemos aportado nuestras propias piedras a la gran muralla del género. El tamaño y la importancia de esas contribuciones se verán cuando la gente mire hacia atrás”, expresó.

El concierto de Epica en Lima se realizará el 23 de septiembre en el Centro de Convenciones Barranco y será una oportunidad para que los fans peruanos disfruten de una de las bandas más influyentes del metal sinfónico actual. Las entradas están casi agotadas, pero todavía quedan algunas a la venta en Ticketmaster.