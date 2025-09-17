Este 20 y 21 de setiembre, el Teatro Municipal de Lima será el escenario de “Mi Gran Noche: Nueva Ola Sinfónica”, un espectáculo sinfónico-teatral que rinde homenaje a la música iberoamericana de 1960 y 1970, ofreciendo una propuesta que combina música en vivo, interpretación escénica y visuales, con entradas disponibles en en Joinnus.

Este montaje, producido por Tarkus Producciones, contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de los Cuatro Suyos, bajo la dirección del maestro Luiggi Jordan Chaviguri. En total, más de 50 músicos y actores estarán en escena para dar vida a un repertorio de 24 clásicos de la época.

Las voces principales estarán a cargo de Alfredo Valente, Daniel Ávila y Verónika Valdez, conocidos por su participación en programas televisivos de canto. A ellos se unen los actores Miguel Seminario, Carlos Thornton y Déborah Baquerizo, quienes narrarán una historia de amor que servirá como hilo conductor del concierto.

El repertorio incluye temas icónicos como:

“Vivir así es morir de amor” (Camilo Sesto)

“El triste” (José José)

“Amigo” (Roberto Carlos)

“Mi viejo” (Piero)

“Ella ya me olvidó” (Leonardo Favio)

“Corazón contento” (Palito Ortega)

“Rosa Rosa” (Sandro)

“Mi gran noche” (Raphael)

Además, se anunció un homenaje especial a la banda peruana Los Doltons con la interpretación de su tema “El último beso”.

De ese modo, el espectáculo, dirigido escénicamente por Luis Alberto Posada, busca crear una experiencia completa al integrar elementos de narrativa, actuación, iluminación y recursos visuales.

Las entradas para el concierto están disponibles en Joinnus, con entradas que van desde los S/ 35.