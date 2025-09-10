La cantante italiana Laura Pausini anunció el próximo lanzamiento de la continuación de su disco, ‘Yo canto’, que llegará acompañado de una gran gira internacional que pasará por Latinoamérica, incluyendo una parada en Lima, Perú, el 18 de abril de 2026, en el Arena 1.
En declaraciones para EFE, Pausini tomó la “decisión muy personal” de no comenzar en su natal Italia, sino en España, “país al que siente como propio”. El tour iniciará el 27 de marzo de 2026 en Pamplona y recorrerá América, Europa y Brasil antes de finalizar en 2027.
Por otro lado, en una declaración sobre su nueva producción musical, la artista reveló que “nunca dejó de pensar en hacer nuevas ediciones de ese álbum de versiones”. ‘Yo canto 1′, lanzado en 2006, que consistió en una reinterpretación de clásicos italianos, le valió un premio Grammy.
El primer sencillo de “Io Canto 2” es una versión del tema “Mi historia entre tus dedos”, original de Gianluca Grignani.
Esta canción ya estará disponible en italiano, español, portugués y francés. El resto del álbum, que incluirá canciones de artistas latinos, se lanzará en una fecha aún por confirmar.
Laura Pausini se presentará en diversos países de Europa y América como España, Italia, Suiza, Francia, Uruguay, Brasil, Argentina y más.
Fechas de la gira mundial de Laura Pausini
Europa
- 27 de marzo de 2026: Pamplona, España - Navarra Arena
- 29 de marzo de 2026: Arona, Tenerife - Estadio Antonio Domínguez
- 2 de abril de 2026: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 4 de abril de 2026: Valencia, España - Roig Arena
- 6 de abril de 2026: Madrid, España - Movistar Arena
- 4 de octubre de 2026: Milán, Italia - Unipol Forum
- 6 de octubre de 2026: Milán, Italia - Unipol Forum
- 7 de octubre de 2026: Milán, Italia - Unipol Forum
- 11 de octubre de 2026: Stuttgart, Alemania - Schleyer-Halle
- 13 de octubre de 2026: Oberhausen, Alemania - Rudolf Weber-Arena
- 15 de octubre de 2026: Zúrich, Suiza - Hallenstadion
- 17 de octubre de 2026: Turín, Italia - Inalpi Arena
- 22 de octubre de 2026: Lisboa, Portugal - MEO Arena
- 25 de octubre de 2026: Bruselas, Bélgica - Forest National
- 27 de octubre de 2026: Luxemburgo, Luxemburgo - Rockhal
- 30 de octubre de 2026: Niza, Francia - Palais Nikaia
- 1 de noviembre de 2026: Ginebra, Suiza - Arena
- 3 de noviembre de 2026: Bolonia, Italia - Unipol Arena
- 6 de noviembre de 2026: Florencia, Italia - Nelson Mandela Forum
- 12 de junio de 2027: Messina, Italia - Stadio Franco Scioglio
- 19 de junio de 2027: Bari, Italia - Stadio San Nicola
- 3 de julio de 2027: Roma, Italia - Stadio Olimpico
- 9 de noviembre de 2027: Éboli, Italia - Pala Sele
- 12 de noviembre de 2027: Lyon-Décines, Francia - LDLC Arena
- 14 de noviembre de 2027: París, Francia - Accor Arena
- 21 de noviembre de 2027: Gotemburgo, Suecia - Scandinavium
- 24 de noviembre de 2027: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
América del Sur
- 10 de abril de 2026: Montevideo, Uruguay - Antel Arena
- 12 de abril de 2026: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 15 de abril de 2026: Santiago, Chile - Movistar Arena
- 16 de abril de 2026: Santiago, Chile - Movistar Arena
- 18 de abril de 2026: Lima, Perú - Arena 1
- 20 de abril de 2026: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
- 24 de abril de 2026: Quito, Ecuador - Coliseo Rumiñahui
- 27 de febrero de 2027: São Paulo, Brasil - Mercado Livre Arena Pacaembu
América del Norte y el Caribe
- 29 de abril de 2026: San José, Costa Rica - Estadio Nacional de Costa Rica
- 2 de mayo de 2026: Ciudad de México, México - Arena CDMX
- 5 de mayo de 2026: Guadalajara, México - Arena Guadalajara
- 7 de mayo de 2026: Monterrey, México - Arena Monterrey
- 10 de mayo de 2026: Santo Domingo, República Dominicana - Arena Santo Domingo
- 14 de mayo de 2026: San Juan, Puerto Rico - Coliseo de Puerto Rico
- 16 de mayo de 2026: Miami, Estados Unidos - Kaseya Center
- 21 de mayo de 2026: Orlando, Estados Unidos - Kia Center
- 23 de mayo de 2026: Dallas, Estados Unidos - Texas Trust CU Theatre
- 28 de mayo de 2026: Los Ángeles, Estados Unidos - Peacock Theater
- 30 de mayo de 2026: Chicago, Estados Unidos - Rosemont Theatre
- 4 de junio de 2026: Toronto, Canadá - Coca-Cola Coliseum
- 6 de junio de 2026: Nueva York, Estados Unidos - The Theater @ MSG
