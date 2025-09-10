La modelo paraguaya Larissa Riquelme regresó a Lima y debutó como comentarista deportiva en el partido de fútbol entre las selecciones de Perú y Paraguay, disputado en el Estadio Nacional, el martes 9 de setiembre, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

De ese modo, conocida como la ‘Novia del mundial’ en Sudáfrica 2010, Riquelme se acreditó para el evento y ofreció entrevistas a diversos medios para hablar sobre su nueva faceta, a lo que, en sus redes sociales, compartió detalles de su primera transmisión, celebrando la victoria de Paraguay por 1-0.

“En mi primera transmisión. Paraguay hizo historia al ganarle de local a Perú por 1 a 0. Una noche cargada de emoción y orgullo, que marca el cierre de las Eliminatorias. ¡La garra guaraní nunca se rinde!” , escribió en una publicación de Instagram.

La modelo estuvo acreditada en Perú con la emisora de radio paraguaya Alcance, pero también mantuvo informado a sus seguidores a través de sus redes sociales, en donde compartió su emoción. “Estamos juntos, mi primera credencial”.

Asimismo, durante su visita, y en declaraciones para ‘Todo se filtra’, Riquelme también se refirió al título que la hizo famosa, asegurando que lo ha patentado para evitar que otras personas lo usen.

“Ese título lo patenté porque creo que marcó una historia en mi vida. Pueden ser las reinas, las musas, pero ‘La novia del mundial’ está registrado y hay una sola”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: Larissa Riquelme desmiente a Roberto Martínez luego que el exfutbolista revelara presunto romance

Asimismo, la modelo se pronunció sobre la polémica con el exfutbolista peruano Roberto Martínez, quien insinuó haber tenido una cita con ella.

“Me sentí tocada. Estaba molesta como mujer. Para mí lo más importante es aclarar que no hubo una relación amorosa ni que hubo algún tipo de coqueteo”, señaló, añadiendo que espera que Martínez “haya aprendido la lección” y que lo saludaría sin problema si se lo encontrara.

Cabe mencionar que, la modelo había visitado la ciudad de Cusco antes de llegar a Lima para su debut como comentarista.

“Con la bandera de mi Paraguay en lo más alto, en una de las maravillas del mundo. Un lugar que transmite energía, historia y la grandeza de lo que somos capaces de construir como humanidad”, escribió en su red social.