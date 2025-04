Roberto Martínez está en el ojo de la tormenta. El exfutbolista, muy querido por los hinchas de Universitario, está dando que hablar tras haberse presentado en el último programa de ‘Enfocados’. En dicho espacio, el exvolante aseguró que en su momento salió con Larissa Riquelme, conocida modelo paraguaya.

Las polémicas declaraciones de Roberto Martínez sobre Larissa Riquelme que desataron su respuesta inmediata

Debido a dichas afirmaciones, Riquelme salió a aclarar que nunca pasó nada con Martínez y criticó que se pronunciara de esa manera. Además, aseguró que llevará el caso al área legal.

“Una vez yo salí con Larissa Riquelme. Ella vino con la hermana, pero el novio viajaba ese día y ellas quisieron salir a comer. Yo quería prender la motosierra, pero no tenía opción”, aseguró el exjugador de la ‘U’ en el programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Larissa Riquelme desmiente a Roberto Martínez luego que el exfutbolista revelara presunto romance. (Foto: Instagram)

Ante lo señalado, la paraguaya no dudó en manifestarse en redes sociales. “Coincidimos únicamente en dos eventos en Perú, y en uno de ellos, intentó sobrepasarse conmigo de manera totalmente inapropiada. Esa situación fue incómoda y desagradable, y lo enfrenté en el momento como correspondía. No estuve sola. Tengo testigos de lo ocurrido, incluso entre los organizadores del evento, con quienes comenté el mal momento vivido. No es un invento ni una interpretación: fue una situación real que me vi obligada a manejar con respeto y firmeza, y que él, desde entonces, ha intentado transformar en una historia romántica completamente ficticia”.

Asimismo, la paraguaya añadió: “Estoy en contacto con un abogado en Perú para tomar las acciones legales correspondientes, porque ya no se trata solo de proteger mi imagen, sino de frenar a una persona que está abusando de su acceso a los medios para construir un relato que nunca existió”.

Quién Larissa Riquelme

Larissa Riquelme es una modelo, actriz y figura mediática paraguaya que alcanzó notoriedad internacional durante la Copa Mundial de Fútbol de 2010, celebrada en Sudáfrica. Su popularidad explotó tras ser fotografiada animando a la selección de Paraguay con una camiseta ajustada, imagen que rápidamente se volvió viral y la consagró como la “novia del Mundial”. A partir de ese momento, su presencia en medios de comunicación creció exponencialmente, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop latinoamericana y en un símbolo del fervor futbolero.

Más allá del impacto mediático inicial, Riquelme ha construido una carrera sostenida en el entretenimiento. Ha participado en programas de televisión, campañas publicitarias y obras teatrales tanto en Paraguay como en otros países de la región. Su imagen ha sido utilizada por diversas marcas, y su presencia en redes sociales continúa generando interacción y seguimiento. Aunque siempre vinculada al ámbito deportivo por su debut mediático, Larissa ha buscado mostrar una faceta más versátil, involucrándose también en causas sociales y apoyando iniciativas benéficas en su país.

La modelo paraguaya Larissa Riquelme celebra un gol de su selección En Sudáfrica 2010. / NORBERTO DUARTE

Roberto Martínez y su insólito comentario sobre su separación con Gisela Valcárcel: “Salí corriendo”

En el último episodio de su canal de YouTube “Cancheros TV”, el exfutbolista Roberto Martínez tuvo como invitada especial a Fiorella Rodríguez, con quien tuvo una amena y divertida charla recordando historias del pasado. En este contexto, el exjugador se animó a contar diversas anécdotas que vivió durante su pasado matrimonio con Gisela Valcárcel.

En medio de su charla con Fiorella Rodríguez, Martínez contó diversas situaciones que provocaron risas en el set, en especial sobre su pasada relación de la exconductora de “El Gran Show”. De acuerdo con lo detallado por el exjugador de Universitario de Deportes, una de sus primeras peleas con su exesposa ocurrió luego de regresar a su hogar del cine con sus amigos tras ver “Titanic”. Temiendo que ella no le creyera donde estuvo, decidió guardar el ticket de la película como prueba de ello. En este contexto, relató que, al llegar a casa, Valcárcel le preguntó dónde había estado, y cuando respondió que en el cine, ella reaccionó lanzándole un rastrillo de hierro que tenía bajo la almohada.

“Le dije ‘en el cine’, y cuando mencioné que fui a ver Titanic, de repente apareció ese rastrillo de hierro, de esos que se usan para mover el carbón en la chimenea”, recordó entre risas. Además, contó cómo tuvo que huir de la situación debido a que la pelea se tornó intensa. “Vivía en Casuarinas y terminé durmiendo en Lince porque tuve que salir corriendo”, contó.