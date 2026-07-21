Gisela Valcárcel protagonizó un emotivo momento durante el lanzamiento de su nuevo libro “El poder de ser tú”. La conductora se quebró al recordar el mediático romance que mantuvieron su exesposo, Roberto Martínez, y la modelo Viviana Rivasplata, una etapa que marcó profundamente su vida personal.

Durante la conferencia de prensa, la popular ‘Señito’ relató cómo vivió aquellos años posteriores a su separación del exfutbolista. Con la voz entrecortada, confesó que atravesaba un momento difícil mientras observaba cómo la nueva relación de Roberto Martínez con Viviana Rivasplata ocupaba titulares y generaba gran atención mediática.

“Iba por la calle y veía un titular, y los titulares eran de la vida linda que él tenía en ese momento. Hacía 20 días tenía una foto conmigo, pero 20 días después tenía una foto con otra persona y estaba feliz, yo estaba tumbada... Allí no hay buenos deseos porque estás muy triste”, reconoció Valcárcel.

Gisela Valcárcel cuenta una de las más fuertes discusiones con su madre.

“Yo veía a la persona que estaba con Roberto como Claudia Schiffer, como si midiera un metro ochenta y yo con mi pobre metro 65, la miraba rubia como si nunca el cabello se le fuera acabar, eso miraba y si yo me quedaba allí, no llegaba hasta aquí. El perdón ha sido un proceso necesario”, agregó Gisela sin mencionar a Viviana Rivasplata.

Asimismo, Gisela Valcárcel también contó que, tras la infidelidad de Roberto Martínez, ella le pidió que se aleje pues solo sentía rechazo por él tras su engaño.

“Hablé con Roberto y le dije, a siete kilómetros no te acerques, porque si te acercas vas a ver lo peor que hay en mí porque todos tenemos cosas muy feas dentro de nosotros y la rabia, la decepción, el dolor que tenía en ese momento no lo podía expresar”, explicó.

Deste este 25 de julio "El poder de ser tú" en las librerías de todo el país.

Finalmente, Gisela Valcárcel reconoció que, para alejarse de todas las ideas negativas, emprendió un viaje a la India para encontrar paz tras su fallido matrimonio con el exfutbolista Roberto Martínez.