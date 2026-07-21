Gisela Valcárcel no pudo evitar las lágrimas al recordar su separación de Roberto Martínez. (Foto: Instagram - @giselavalcarcelperu / GEC)
Gisela Valcárcel no pudo evitar las lágrimas al recordar su separación de Roberto Martínez. (Foto: Instagram - @giselavalcarcelperu / GEC)
Por Redacción EC

Gisela Valcárcel protagonizó un emotivo momento durante el lanzamiento de su nuevo libro “El poder de ser tú”. La conductora se quebró al recordar el mediático romance que mantuvieron su exesposo, Roberto Martínez, y la modelo Viviana Rivasplata, una etapa que marcó profundamente su vida personal.

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